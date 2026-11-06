Tránsito queda restablecido tras choque entre tráiler y camión de ladrillos en Vía Evitamiento: se registra gran congestión vehicular

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tránsito vehicular en la Vía de Evitamiento volvió a la normalidad luego del accidente protagonizado por dos vehículos de carga pesada que provocó el bloqueo parcial de esta importante arteria de Lima. La emergencia se registró durante las primeras horas de este viernes 6 de noviembre, a la altura del paradero 11, cerca del trébol de Javier Prado, en dirección de norte a sur.

Lima Expresa confirmó liberación de los cuatro carriles

La concesionaria Lima Expresa confirmó que las labores de recojo de los materiales y el remolque de las unidades involucradas culminaron satisfactoriamente. De esta manera, los cuatro carriles de la vía rápida quedaron nuevamente habilitados para los conductores que se desplazan hacia el sur de la capital.

Conforme avanzaron los trabajos, la restricción vehicular se redujo progresivamente. Alrededor de las 6:43 a. m., la concesionaria informó que solamente permanecía cerrado uno de los carriles afectados, mientras continuaba el recojo de la carga caída.

Finalmente, tras completar la limpieza de la calzada y retirar los vehículos involucrados, Lima Expresa confirmó la habilitación total de la vía.

La colisión involucró a un tráiler y un camión que transportaba ladrillos. Debido al impacto, parte de la carga terminó dispersa sobre la calzada, lo que obligó a restringir la circulación para evitar nuevos incidentes y permitir que los equipos de emergencia realizaran los trabajos de limpieza.

Se liberan los cuatro carriles de Vía de Evitamiento, con sentido al sur. Se realizó la limpieza total y remolque de vehiculos #VíadeEvitamiento https://t.co/6GwAmLevRr November 6, 2026

Se registra gran congestión vehicular en Vía de Evitamiento

Pese a que los dos vehículos de carga pesada fueron remolcados y los ladrillos que quedaron esparcidos sobre la pista fueron retirados, la congestión vehicular continúa afectando a los conductores que se desplazan por la Vía de Evitamiento en dirección de norte a sur.

Desde el puente Los Quechuas, ubicado entre Ate y La Molina, se observó una extensa fila de vehículos que avanzaban lentamente. La situación involucraba a unidades de transporte público, vehículos particulares y camiones de carga pesada, cuyos conductores permanecían atrapados durante varias horas.

La congestión se extendía desde el ingreso de la autopista Ramiro Prialé hacia la Vía de Evitamiento, pasando por la avenida Las Palmeras, el puente Santa Anita y el peaje de Monterrico. Incluso algunos pasajeros optaron por bajar de los buses ante la demora para llegar a sus destinos.

Asimismo, varios conductores intentaron utilizar la vía auxiliar y desviar su recorrido por la avenida Los Quechuas para evitar el tráfico; sin embargo, debían reincorporarse a la autopista cerca del trébol de Javier Prado, donde ocurrió el accidente, y nuevamente encontraban circulación lenta.

En contraste, el sentido de sur a norte presentaba tránsito fluido. Ante esta situación, se recomendó a quienes se dirigen hacia la Panamericana Sur tomar en cuenta las demoras y evaluar rutas alternas para evitar retrasos en sus actividades.