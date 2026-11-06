Premier Luis Galarreta asegura que habrá reforma de la Policía Nacional: "saben que tiene que hacerse"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno anunció que impulsará una reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP) como parte de las medidas para enfrentar la criminalidad que afecta al país. En exclusiva con Exitosa, el premier Luis Galarreta aseguró que tanto el ministro del Interior como el nuevo comandante general de la institución conocen los cambios que deben implementarse para fortalecer las filas policiales y separar a quienes estén involucrados en actos ilícitos.

Premier Luis Galarreta anuncia reforma de la Policía Nacional

Durante una entrevista con Exitosa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sostuvo que la lucha contra la delincuencia no puede recaer únicamente en los efectivos policiales y las Fuerzas Armadas, sino que también requiere una transformación institucional.

En ese sentido, Galarreta confirmó que la reforma policial forma parte de las medidas que tiene previstas el Ejecutivo y defendió la necesidad de realizar cambios sin desacreditar a toda la institución.

"Siempre hemos querido, pero yo lo he dicho, yo no voy a salir a los medios a destruir a mi policía. Pero el ministro del Interior y el nuevo jefe de la policía, saben que tiene que hacerse", manifestó en Exitosa.

Contrainteligencia para detectar a malos elementos de la PNP

Durante la conversación, se planteó la necesidad de ir más allá de sancionar penalmente a los policías que sean descubiertos cometiendo delitos. Se señaló que dentro de las comisarías y diferentes direcciones de la institución existiría conocimiento sobre quiénes estarían involucrados en irregularidades, por lo que consideró necesario desarrollar labores de contrainteligencia.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el premier Luis Galarreta aseguró que se llevará a cabo una reforma de la Policía Nacional. Asimismo, indicó que tanto el ministro del Interior como el nuevo comandante general de la PNP conocen las medidas que deben implementarse. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 6, 2026

Ante este planteamiento, el premier respaldó la implementación de estas acciones y reconoció que, aunque la mayoría de efectivos son personas honestas, también existen elementos infiltrados que deben ser identificados.

"Por supuesto que va a haber contrainteligencia. La reforma de la policía, que la gran mayoría es gente decente, honesta, pero hay infiltrados, por supuesto", afirmó.

Premier anuncia cambios en disciplina y ascensos policiales

Galarreta también vinculó la transformación de la PNP con las medidas que se vienen impulsando en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde, según indicó, también existen trabajadores honestos y otros que se han prestado para actos de corrupción.

En esa línea, sostuvo que los cambios institucionales deben alcanzar los mecanismos que regulan el comportamiento de los agentes y la carrera policial.

"O sea, los cambios que estamos haciendo en el INPE, en la policía, en la reforma que están haciendo, donde la ley de disciplina se tiene que cambiar, donde los ascensos no pueden ascender gente que tenga cuestionamientos", precisó.

El premier Luis Galarreta ratificó que el Ejecutivo llevará adelante una reforma policial que contempla contrainteligencia, modificaciones disciplinarias y cambios en los criterios de ascenso. Aunque destacó que la mayoría de los efectivos son honestos, reconoció la presencia de infiltrados y la necesidad de identificarlos para fortalecer la institución frente a la criminalidad.