Keiko Fujimori anuncia construcción de dos nuevos megapenales durante sus primeros 100 días de gestión presidencial

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori presentó un balance de sus primeros 100 días de gestión y destacó los resultados obtenidos por el Comando Unificado en la lucha contra la criminalidad. Entre las principales cifras, informó sobre la desarticulación de 37 organizaciones criminales y 2 700 bandas, así como la captura de más de 16 mil personas requisitoriadas.

Durante su presentación, la mandataria precisó que fueron capturados 16 325 requisitoriados por la justicia y se incautaron más de 1 300 armas de fuego. Asimismo, señaló que se emitieron 1 253 órdenes de expulsión por inmigración ilegal, como parte de las acciones ejecutadas para reforzar la seguridad ciudadana.

Fujimori también resaltó la creación del Comando Unificado, integrado por 1 350 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes trabajan bajo una sola conducción contra el crimen organizado. Según indicó, esta medida forma parte de una estrategia para reducir los índices delictivos, pues aseguró que los crímenes diarios pasaron de 7.5 a 6.5 durante sus primeros tres meses de gobierno.

"Creamos la comisión multisectorial de alto nivel para destrabar obstáculos y coordinar con las entidades públicas y el sector privado la lucha contra el crimen organizado y la reforma de la Policía Nacional. Hemos conformado un grupo encabezado por el ministro del Interior, el jefe de la Policía y otros funcionarios, que se encargarán de elaborar la propuesta de esta reforma", dijo.

Keiko Fujimori anuncia construcción de dos megapenales

En materia penitenciaria, anunció que su gestión construirá dos nuevos establecimientos penitenciarios de gran capacidad durante los próximos meses. Además, sostuvo que vienen recuperando el control de cinco penales: Cochamarca, Ancón I, Castro Castro, El Milagro y Challapalca.

"En los próximos meses construiremos dos nuevos megapenales, pero también necesitamos reclasificar a los internos, deshacinar los penales y fomentar los talleres productivos que permitan una verdadera resocialización y readaptación de los reos de menor peligrosidad", indicó.

🔴🔵Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori presentó un balance de sus primeros 100 días de gestión y destacó los resultados del Comando Unificado en la lucha contra la criminalidad. Según indicó, desactivaron 37 organizaciones criminales y 2 700 bandas, además de capturar a más de 16 000 personas requisitoriadas por la justicia. Asimismo, confirmó la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 6, 2026

Finalmente, mencionó que se derribaron siete torres de telecomunicaciones ilegales, 33 antenas y se retiraron 194 equipos de comunicación en distintos centros penitenciarios. Agregó que también impulsarán la reclasificación de internos, el deshacinamiento y los talleres productivos para favorecer la resocialización de los reclusos de menor peligrosidad.

Es así que, el balance de los primeros 100 días evidencia que la seguridad ciudadana ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno. Sin embargo, los resultados deberán traducirse en una reducción sostenida de la criminalidad, mientras que la construcción de nuevos penales tendrá que acompañarse de medidas que garanticen el control y la resocialización.