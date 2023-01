Presentan moción de vacancia contra Dina Boluarte por incapacidad moral tras muertes en protestas

25/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

Diversas de bancadas de izquierda presentaron este miércoles una moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte por la causal de "permanente incapacidad moral", en el marco de las protestas que se realizan desde diciembre pasado.

En entrevista para Exitosa, la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, confirmó su respaldo a dicha iniciativa por las muertes producidas durante el gobierno de Dina Boluarte.

"Yo he respaldado la moción de vacancia frente a las lamentables muertes que son 53 en los 50 días de gestión de Dina Boluarte. Tenemos más de 200 heridos, muchos de ellos de gravedad, tanto del lado civil y de la PNP por impacto de bala y perdigones en su mayoría" declaró en 'Exitosa Te Escucha'.

Asimismo, afirmó que la jefa de Estado "solo ha tenido declaraciones de desprecio", en lugar de generar un clima de diálogo ante en las difíciles circunstancias. "Incluso de acusar a terceros sobre esta ola de violencia (...) La señora Dina Boluarte no está capacitada para gobernar", enfatizó.

La legisladora consideró que las declaraciones de Boluarte deben generar paz al igual que sus acciones, sin embargo, mencionó que solo hay muertes, personas heridas y se "profundiza la fragmentación social".

"Hoy deberían haber mensajes políticos claros, contundentes de diálogo y de paz (...) Con la señora Boluarte no hay paz ni estabilidad económica, solo hay muertos, heridos, y se profundiza la fragmentación social. Es por esa razón que he firmado una moción de vacancia y pedimos un adelanto de elecciones para 2023", aseveró Luque.

"Cómo es posible que fuerzas políticas no condenen el uso desproporcional de la fuerza que se está generando. Yo misma he rechazado la grave situación de actos de violencia. He pedido su investigación, pero con la misma debería haber fuerzas del centro y de derecha exigiendo la sanción a este Gobierno", cuestionó.

Finalmente, criticó que el premier Alberto Otárola no haya ratificado su iniciativa de un inicio para el adelanto de elecciones para este 2023. "Ya hemos visto cómo lo ha acomodado y de pronto han dicho que se espera que se apruebe el adelanto (de los comicios) para el 2024", agregó.