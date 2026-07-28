Presidenta electa Keiko Fujimori recibió a mandatarios y representantes internacionales en Torre Tagle

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa, Keiko Fujimori, atendió, horas antes de su juramentación, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a mandatarios y representantes internacionales, entre ellos gobernantes de países sudamericanos, delegados y autoridades diplomáticas de organismos internacionales.

Autoridades recibidas en Cancillería

Keiko Fujimori y Felipe VI fortalecen vínculos entre Perú y España

La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo una reunión con el rey de España, Felipe VI, donde reafirmaron los lazos históricos de amistad entre ambas naciones. Además, destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en beneficio de sus ciudadanos.

Keiko Fujimori junto al rey de España, Felipe VI

Reunión con Corea del Sur para impulsar cooperación estratégica

Keiko Fujimori se reunió con el congresista de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Hong-Chul Min, para abordar el fortalecimiento del intercambio comercial. También dialogaron sobre cooperación tecnológica y oportunidades en la industria de defensa.

Keiko Fujimori junto al congresista de la Republica de Corea del Sur, Hong-Chul Min

Perú y China evalúan nuevas oportunidades de inversión

La presidenta electa mantuvo un encuentro con el ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun, con quien revisó oportunidades para promover nuevas inversiones. Asimismo, reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación económica entre ambos países.

Keiko Fujimori junto al ministro de ciencia y tecnologia de la Republica Popular de China, Yin Hejun

Japón y Perú refuerzan cooperación ante desastres naturales

Keiko Fujimori recibió al ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, senador Horii Iwao, con quien conversó sobre temas de cooperación bilateral. Entre los puntos abordados estuvieron la gestión del riesgo de desastres y la preparación frente al fenómeno de El Niño.

Keiko Fujimori junto al ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japon, Horii Iwao

Encuentro con líder del Partido Popular de España

La presidenta electa sostuvo una reunión con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España. Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre la relación política y los vínculos entre Perú y España.

Keiko Fujimori junto al presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo

Reunión con la OEA para fortalecer la democracia regional

Keiko Fujimori se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin. En la cita abordaron la cooperación regional, el fortalecimiento institucional y los principales desafíos que enfrenta América Latina.

Keiko Fujimori junto al secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin

Encuentro con el primer ministro de Aruba

La presidenta electa sostuvo una reunión con el primer ministro de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos, Mike Eman. Ambas autoridades dialogaron sobre temas de interés común y la relación entre sus países.

Keiko Fujimori junto al primer ministro de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos, Mike Eman

Reunión con representantes de Estados Unidos

Keiko Fujimori recibió al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y al embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro. Durante el encuentro se revisaron aspectos de la relación bilateral y la cooperación entre ambas naciones.

Keiko Fujimori junto a vicesecretario de Estado de los EE.UU., Christopher Landau y embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro

Perú y Colombia buscan fortalecer relación bilateral

La presidenta electa Keiko Fujimori, junto al canciller designado Carlos Espá, se reunió con la misión especial del presidente electo de Colombia, encabezada por José Manuel Restrepo. Ambas delegaciones coincidieron en fortalecer los vínculos diplomáticos y elevar la representación bilateral mediante nuevos embajadores.

Keiko Fujimori junto al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo

Perú y Paraguay revisan agenda común de cooperación

Keiko Fujimori sostuvo una reunión con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la sede de Torre Tagle. Junto al canciller designado Carlos Espá, abordaron temas como la integración regional y la seguridad ciudadana.

Keiko Fujimori junto al presidente de Paraguay, Santiago Peñaa

Perú y Ecuador reafirman alianza estratégica

La presidenta electa Keiko Fujimori, acompañada del canciller designado Carlos Espá, se reunió con el mandatario ecuatoriano para reafirmar la importancia de la relación bilateral. Ambos países destacaron los avances alcanzados desde los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998.

Keiko Fujimori junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Perú y Chile cooperan frente al crimen organizado y gestión de riesgos

Keiko Fujimori sustuvo diálogo con el presidente de Chile, José Antonio Kast, donde consolidaron el diálogo político para, de manera conjunto, contrarrestar la delincuencia organizada transnacional, los desastres naturales y el transporte público.

Keiko Fujimori junto al presidente de Chile, José Antonio Kast

Perú y Bolivia fortalecen vínculos históricos

Keiko Fujimori y el presidente boliviano Rodrigo Paz sostuvieron una reunión bilateral en Torre Tagle, donde destacaron los 200 años de relaciones diplomáticas y la cooperación entre países vecinos.

Keiko Fujimori junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz

Perú y Argentina consolidan cooperación regional

Keiko Fujimori y el gobernador de Argentina, Javier Milei. En el encuentro se reconocieron los lazos históricos que unen a ambos países, como también, la importancia de fortalecer ámbitos estratégicos como el económico, la seguridad, tecnología e innovación.

Keiko Fujimori junto al presidente de Argentina, Javier Milei

La presidenta electa, Keiko Fujimori, atendió, horas antes de su juramentación, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a mandatarios y representantes internacionales, entre ellos gobernantes de países sudamericanos, delegados y autoridades diplomáticas de organismos internacionales.

Dichas reuniones principalmente se enfocaron en alianzas estratégicas para fortelecer, conjuntamente, aspectos económicos, seguridad ciudadana, integración regional, cooperación tecnológica y prevención de riesgos ante cambios climatológicos.