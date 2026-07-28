Presidenta electa Keiko Fujimori recibió a mandatarios y representantes internacionales en Torre Tagle

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/07/2026
La presidenta electa, Keiko Fujimori, atendió, horas antes de su juramentación, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a mandatarios y representantes internacionales, entre ellos gobernantes de países sudamericanos, delegados y autoridades diplomáticas de organismos internacionales.
Autoridades recibidas en Cancillería
Keiko Fujimori y Felipe VI fortalecen vínculos entre Perú y España
La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo una reunión con el rey de España, Felipe VI, donde reafirmaron los lazos históricos de amistad entre ambas naciones. Además, destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en beneficio de sus ciudadanos.
Reunión con Corea del Sur para impulsar cooperación estratégica
Keiko Fujimori se reunió con el congresista de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Hong-Chul Min, para abordar el fortalecimiento del intercambio comercial. También dialogaron sobre cooperación tecnológica y oportunidades en la industria de defensa.
Perú y China evalúan nuevas oportunidades de inversión
La presidenta electa mantuvo un encuentro con el ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun, con quien revisó oportunidades para promover nuevas inversiones. Asimismo, reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación económica entre ambos países.
Japón y Perú refuerzan cooperación ante desastres naturales
Keiko Fujimori recibió al ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, senador Horii Iwao, con quien conversó sobre temas de cooperación bilateral. Entre los puntos abordados estuvieron la gestión del riesgo de desastres y la preparación frente al fenómeno de El Niño.
Encuentro con líder del Partido Popular de España
La presidenta electa sostuvo una reunión con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular de España. Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre la relación política y los vínculos entre Perú y España.
Reunión con la OEA para fortalecer la democracia regional
Keiko Fujimori se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin. En la cita abordaron la cooperación regional, el fortalecimiento institucional y los principales desafíos que enfrenta América Latina.
Encuentro con el primer ministro de Aruba
La presidenta electa sostuvo una reunión con el primer ministro de Aruba y representante del Reino de los Países Bajos, Mike Eman. Ambas autoridades dialogaron sobre temas de interés común y la relación entre sus países.
Reunión con representantes de Estados Unidos
Keiko Fujimori recibió al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y al embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro. Durante el encuentro se revisaron aspectos de la relación bilateral y la cooperación entre ambas naciones.
Perú y Colombia buscan fortalecer relación bilateral
La presidenta electa Keiko Fujimori, junto al canciller designado Carlos Espá, se reunió con la misión especial del presidente electo de Colombia, encabezada por José Manuel Restrepo. Ambas delegaciones coincidieron en fortalecer los vínculos diplomáticos y elevar la representación bilateral mediante nuevos embajadores.
Perú y Paraguay revisan agenda común de cooperación
Keiko Fujimori sostuvo una reunión con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la sede de Torre Tagle. Junto al canciller designado Carlos Espá, abordaron temas como la integración regional y la seguridad ciudadana.
Perú y Ecuador reafirman alianza estratégica
La presidenta electa Keiko Fujimori, acompañada del canciller designado Carlos Espá, se reunió con el mandatario ecuatoriano para reafirmar la importancia de la relación bilateral. Ambos países destacaron los avances alcanzados desde los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998.
Perú y Chile cooperan frente al crimen organizado y gestión de riesgos
Keiko Fujimori sustuvo diálogo con el presidente de Chile, José Antonio Kast, donde consolidaron el diálogo político para, de manera conjunto, contrarrestar la delincuencia organizada transnacional, los desastres naturales y el transporte público.
Perú y Bolivia fortalecen vínculos históricos
Keiko Fujimori y el presidente boliviano Rodrigo Paz sostuvieron una reunión bilateral en Torre Tagle, donde destacaron los 200 años de relaciones diplomáticas y la cooperación entre países vecinos.
Perú y Argentina consolidan cooperación regional
Keiko Fujimori y el gobernador de Argentina, Javier Milei. En el encuentro se reconocieron los lazos históricos que unen a ambos países, como también, la importancia de fortalecer ámbitos estratégicos como el económico, la seguridad, tecnología e innovación.
La presidenta electa, Keiko Fujimori, atendió, horas antes de su juramentación, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a mandatarios y representantes internacionales, entre ellos gobernantes de países sudamericanos, delegados y autoridades diplomáticas de organismos internacionales.
Dichas reuniones principalmente se enfocaron en alianzas estratégicas para fortelecer, conjuntamente, aspectos económicos, seguridad ciudadana, integración regional, cooperación tecnológica y prevención de riesgos ante cambios climatológicos.