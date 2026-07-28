José Balcázar se despide de Palacio de Gobierno y desea éxitos a Keiko Fujimori en la transferencia de mando

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El aún presidente de la República, José Balcázar, expresó sus mejores deseos a la presidenta electa Keiko Fujimori y destacó la importancia de que el cambio de mando se realice de manera pacífica y democrática.

José Balcázar se despide de sus ministros

A poco tiempo de concluir su mandato, el aún presidente de la República, José Balcázar, encabezó su último acto oficial en Palacio de Gobierno, donde se despidió de los integrantes de su gabinete ministerial y envió un mensaje de buenos deseos a Keiko Fujimori, quien asumirá la conducción del país tras la ceremonia de transferencia de mando.

Durante la actividad, Balcázar recibió el reconocimiento y los aplausos de sus ministros, quienes lo acompañaron en sus últimos momentos como jefe de Estado. En su intervención, el mandatario resaltó los logros alcanzados durante el tiempo que permaneció al frente del Ejecutivo.

"Los hechos están hablando por si solos, la cantidad de obras que hemos hecho en pocos meses, sobre todo devolver la pacificación y la entrada del mando como corresponde a los peruanos, que no haya más en el futuro altibajos en transmisión del mando", afirmó el presidente.

Balcázar le desea éxito a Keiko Fujimori

El mandatario también aprovechó la ocasión para destacar la importancia de fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar que las futuras transiciones presidenciales.

En ese sentido, expresó sus mejores deseos a la presidenta electa Keiko Fujimori y confió en que su eventual relevo al término de su gestión también se produzca en un ambiente de paz y respeto.

"A la presidenta le deseamos todos los éxitos y cuando tenga que entregar el mando lo haga también de forma pacífica y ordenada, así tienen que aprender los peruanos a vivir en democracia, en una democracia inclusiva y una democracia con reconciliación haciendo justicia", expresó.

Asimismo, Balcázar confirmó que, tras despedirse oficialmente de los integrantes de su Consejo de Ministros, acudiría a cumplir con el proceso de transferencia de mando, resaltando que su gobierno organizó unas elecciones transparentes y respetó la voluntad popular.

"Dentro de 10 minutos estoy yendo allá. Primero voy a despedir a mis ministros y luego cumplimos con ese encargo de hacer las elecciones limpias y transparentes y hacer la transferencia como corresponde", expresó José María Balcázar.

Finalmente, el pronunciamiento de José Balcázar al despide de Palacio de Gobierno y su mensaje a Keiko Fujimori en la transferencia de mando marca el cierre de su gestión.