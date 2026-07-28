Perú y Paraguay renovaron vínculos bilaterales previo a la toma de mando de Keiko Fujimori

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la Cancillería como parte de las actividades oficiales previas a la ceremonia de transmisión de mando. Durante el encuentro abordaron temas de interés común y reafirmaron el compromiso de fortalecer los vínculos y la cooperación bilateral.

Keiko sostuvo reunión bilateral con presidente de Paraguay

Perú celebra años de Independencia este 28 de julio. En medio de las celebraciones por Fiestas Patrias, la ciudadanía también se mantiene a la expectativa sobre el acontecer político, ya que este martes se realizará la toma de mando de Keiko Fujimori como la nueva presidenta de la República tras ganar la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Previo a la ceremonia y como acto protocolar, la presidenta electa recibe la visita de distintos jefes de Estado de otros países entre ellos, Daniel Noboa, Javier Milei, y otros más como el mandatario de Paraguay Santiago Peña, con quien se reunió en la sede de Torre Tagle para renovar los históricos vínculos de ambas naciones.

#TransmisiónDeMandoPerú 🇵🇪 | Perú y Paraguay renovaron sus históricos vínculos bilaterales en una reunión celebrada en Torre Tagle entre la presidenta electa @KeikoFujimori y el mandatario paraguayo @SantiPenap. Con la participación del Canciller designado, Carlos Espá, ambas... pic.twitter.com/bZbd9wC4z4 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 28, 2026

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