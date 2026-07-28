Toma de mando de Keiko Fujimori: ¿Cómo surgió la tradición de dar un mensaje a la nación por Fiestas Patrias?

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Aunque hoy es considerado un acto imprescindible de las celebraciones del 28 de julio, esta tradición no nació con la proclamación de la Independencia en 1821, sino varios años después, cuando se instauró la costumbre de que el jefe de Estado rindiera cuentas al país desde el Congreso de la República.

La ceremonia tiene un doble significado. Por un lado, representa el balance de la gestión gubernamental cuando se trata de un mandatario en funciones; por otro, cuando coincide con un cambio de gobierno, marca el inicio de una nueva administración y permite conocer las prioridades que orientarán los siguientes cinco años.

Ese será el escenario de este 28 de julio de 2026, cuando Keiko Fujimori pronuncie su primer Mensaje a la Nación tras asumir la Presidencia de la República.

A diferencia de otros discursos oficiales, el Mensaje a la Nación no tiene un tiempo establecido. La Constitución exige que el presidente informe sobre la situación general de la República y plantee las reformas que considere necesarias, pero no fija una duración mínima ni máxima.

Esto ha permitido que, a lo largo de la historia, algunos mensajes se extiendan por varias horas, mientras que otros sean considerablemente más breves.

Keiko Fujimori recibirá este 28 de julio la toma de mando

Una tradición con casi dos siglos de historia

Los registros históricos señalan que el primer Mensaje a la Nación pronunciado durante las Fiestas Patrias ocurrió el 28 de julio de 1832 , once años después de la independencia del Perú, cuando el entonces presidente Agustín Gamarra se presentó ante el Congreso para pronunciar un discurso con motivo del aniversario patrio.

Desde entonces, el acto quedó incorporado como una de las principales ceremonias del calendario republicano y evolucionó hasta convertirse en una obligación constitucional para el jefe de Estado.

Con el paso de las décadas, el discurso presidencial ha servido para presentar balances de gobierno, anunciar proyectos de ley, informar sobre la situación económica y social del país y plantear reformas consideradas prioritarias. Además, suele convertirse en una hoja de ruta para los ministerios y otras entidades públicas durante los meses siguientes.

Mensajes a la nación

Lo que se espera del mensaje de este 2026

Este año, el Mensaje a la Nación tendrá un carácter especial al ser el primero de Keiko Fujimori como presidenta de la República. Tras recibir la banda presidencial en el Congreso, la mandataria dirigirá un discurso en el que se espera que exponga las principales líneas de acción de su gobierno para el periodo 2026-2031.

Entre los temas que generarían mayor expectativa figuran la seguridad ciudadana, la reactivación económica, la generación de empleo y el fortalecimiento del diálogo político con otras fuerzas representadas en el Parlamento.

El mensaje también será seguido por autoridades nacionales, delegaciones internacionales y millones de peruanos a través de los medios de comunicación, consolidándose como uno de los actos institucionales más relevantes de las Fiestas Patrias y el punto de partida de una nueva etapa política para el país.

Más que un discurso protocolar, el Mensaje a la Nación representa una tradición republicana que ha acompañado al Perú durante casi dos siglos.

Cada 28 de julio se convierte en un espacio para informar, proponer y definir el rumbo del país. En este 2026, esa costumbre continuará con la primera intervención de Keiko Fujimori como presidenta, un pronunciamiento que marcará oficialmente el inicio de su gestión y las prioridades que buscará impulsar durante los próximos cinco años.