José María Balcázar se pronuncia sobre rechazo al indulto a Pedro Castillo: "Estaba fuera del mandato constitucional"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de participar de la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias, el presidente saliente José María Balcázar dialogó con la prensa y se refirió acerca del rechazo al indulto del expresidente Pedro Castillo señalando que ello "estaba fuera del mandato constitucional".

Balcázar se refiere al rechazo de indulto a Pedro Castillo

A poco de concluir su gestión, el dignatario de transición lideró su último acto oficial en el Palacio de Gobierno en donde se despidió de los ministros que integraron el Gabinete Ministerial.

En el desarrollo de esta actividad, Balcázar Zelada recibió los aplausos y reconocimiento de los funcionarios que lo acompañaron hasta los últimos días de su mandato.

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