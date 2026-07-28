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Keiko Fujimori asume la Presidencia del Perú EN VIVO: Sigue el MINUTO a MINUTO de su juramentación y mensaje a la nación

En el marco de las Fiestas Patrias, este martes, 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia del Perú. A continuación te presentamos el minuto a minuto de su juramentación y mensaje a la nación.

Keiko Fujimori asume la Presidencia del Perú EN VIVO
Keiko Fujimori asume la Presidencia del Perú EN VIVO (Foto: Composición Exitosa)

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/07/2026

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En el marco de las Fiestas Patrias, este martes, 28 de julio, se conmemora el 205° aniversario de la Independencia del Perú y la toma de mando. Tras cumplir con una serie de ceremonias religiosas y encuentros bilaterales con mandatarios del extranjero, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia del Perú. Por ello, en Exitosa te presentamos el minuto a minuto de su juramentación ante el Congreso bicameral y su mensaje a la nación. 

Ceremonia de transmisión de mando: MINUTO A MINUTO

12:32 a.m. La Comisión de Anuncio del Congreso sale de Palacio de Torre Tagle y brinda declaraciones a la prensa.

12:15 a.m. | La Comisión de Anuncio del Congreso llegó e ingresó a Palacio de Torre Tagle.

11:54 a.m. | El titular del Parlamento, Miguel Ángel Torres, suspende la sesión "por breve término".

11:54 a.m. | Comisión de Anuncio del Congreso se dirige a Palacio de Torre Tagle para invitar a Keiko Fujimori a la transmisión de mando.

Presidenta electa Keiko Fujimori recibió a mandatarios y representantes internacionales en Torre Tagle
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Comisión de Anuncio del Congreso
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11:51 a.m. | "Es para mí un honor poder recibir por breves momentos la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la nación", expresa el presidente del Parlamento.

Presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres
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Toma de mando de Keiko Fujimori: ¿Cómo surgió la tradición de dar un mensaje a la nación por Fiestas Patrias?
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11:50 a.m. | El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, recibió la banda presidencial como parte del protocolo de la ceremonia de transmisión de mando.

11:43 a.m. | Se inicia la sesión solemne en el Congreso de la República

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