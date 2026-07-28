Keiko Fujimori asume la Presidencia del Perú EN VIVO: Sigue el MINUTO a MINUTO de su juramentación y mensaje a la nación

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/07/2026
En el marco de las Fiestas Patrias, este martes, 28 de julio, se conmemora el 205° aniversario de la Independencia del Perú y la toma de mando. Tras cumplir con una serie de ceremonias religiosas y encuentros bilaterales con mandatarios del extranjero, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia del Perú. Por ello, en Exitosa te presentamos el minuto a minuto de su juramentación ante el Congreso bicameral y su mensaje a la nación.
Ceremonia de transmisión de mando: MINUTO A MINUTO
12:32 a.m. | La Comisión de Anuncio del Congreso sale de Palacio de Torre Tagle y brinda declaraciones a la prensa.
12:15 a.m. | La Comisión de Anuncio del Congreso llegó e ingresó a Palacio de Torre Tagle.
11:54 a.m. | El titular del Parlamento, Miguel Ángel Torres, suspende la sesión "por breve término".
11:54 a.m. | Comisión de Anuncio del Congreso se dirige a Palacio de Torre Tagle para invitar a Keiko Fujimori a la transmisión de mando.
11:51 a.m. | "Es para mí un honor poder recibir por breves momentos la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la nación", expresa el presidente del Parlamento.
11:50 a.m. | El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, recibió la banda presidencial como parte del protocolo de la ceremonia de transmisión de mando.
11:43 a.m. | Se inicia la sesión solemne en el Congreso de la República