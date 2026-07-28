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Llegada a la ceremonia

Keiko Fujimori: Hijas de la presidenta electa acuden al Congreso para presenciar la toma de mando de su madre

A pocos minutos de que se inicie la ceremonia de toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori, sus hijas llegaron al Congreso para presenciar este acto protocolar.

Hijas de Keiko Fujimori llegan al Congreso
Hijas de Keiko Fujimori llegan al Congreso (Difusión)

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/07/2026

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Con motivo de la ceremonia de toma de mando, en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia del Perú, sus hijas llegaron al Congreso de la República para presenciar el acto protocolar que oficializará su designación como jefa de Estado.

Hijas de la presidenta electa llegan al Congreso

Las hijas de la presidenta electa Keiko Fujimori, Kyara y Kaori Villanella, arribaron al Congreso de la República para acompañar a su madre durante la ceremonia de toma de mando presidencial.

Como parte de su ingreso, la menores hijas de la presidenta electa Keiko Fujimori, Kaori y Kyara Villanella, llegaron acompañadas de su tía Sachi Fujimori para participar de la ceremonia en la que se le entregará la banda presidencial a su madre.

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