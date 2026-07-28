José María Balcázar y sus ministros dejan palacio del gobierno a horas del cambio del mando

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente interino José María Balcázar puso fin este lunes a su gestión al frente del Poder Ejecutivo tras abandonar Palacio de Gobierno, donde cumplió sus últimas actividades oficiales antes de la ceremonia de transmisión de mando presidencial.

Su salida estuvo acompañada por los integrantes del Consejo de Ministros, quienes, portando sus fajines ministeriales, también se retiraron de la sede gubernamental, marcando el cierre definitivo del Gobierno de transición.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| El presidente interino, José Balcázar, se retira de Palacio de Gobierno tras cumplir su último acto protocolar al frente del Ejecutivo. Su salida marca el cierre de su gestión y da paso a la ceremonia de transmisión de mando presidencial.



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Mandatario se retiró de Palacio

La jornada comenzó con los honores militares rendidos por el Regimiento de Caballería "Mariscal Domingo Nieto", unidad encargada de la seguridad del jefe de Estado y de la custodia de Palacio de Gobierno.

Posteriormente, Balcázar se dirigió hacia la Catedral de Lima junto a su esposa, Blanca Quiroz, donde fue recibido por el Deán del Cabildo Metropolitano, monseñor Víctor Solís, quien expresó: "Bienvenido a la Basílica Catedral de Lima, señor presidente", antes de invitarlo a ingresar al recinto religioso para participar en la misa por el 205 aniversario de la Independencia del Perú.

Antes del inicio de la ceremonia litúrgica, el mandatario también recibió el saludo del arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, quien le dio la bienvenida al templo metropolitano.

En la actividad participaron además diversas autoridades nacionales, entre ellas la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el presidente del Senado, Miguel Torres; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quienes asistieron a uno de los actos tradicionales que anteceden al cambio de mando presidencial.

José María Balcázar

El gabinete también deja Palacio

Encabezados por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, abandonaron la sede del Ejecutivo los titulares de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela; Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña; Defensa, Carlos Díaz Dañino; Interior, José Zapata; Educación, María Esther Cuadros; Salud, Luis Quiroz; y los demás integrantes del gabinete ministerial, quienes acompañaron al mandatario durante los últimos meses del Gobierno de transición.

Las imágenes del retiro mostraron a los ministros caminando por el Patio de Honor con sus fajines ministeriales, en una escena que simbolizó el término de sus funciones y el inicio del proceso de relevo de las autoridades del Poder Ejecutivo.

🔴🔵#MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| Con sus fajines ministeriales, los integrantes del gabinete de José Balcázar se retiran de Palacio de Gobierno, en las horas previas a la ceremonia de transmisión de mando que dará inicio a la nueva gestión presidencial.



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Cuenta regresiva para la transmisión de mando

La salida de José María Balcázar de Palacio de Gobierno representa el último acto institucional de una administración que asumió el país de manera transitoria tras su elección por el Congreso en febrero de este año.

Durante poco más de cinco meses, su gestión tuvo como principal objetivo garantizar la estabilidad institucional, conducir el proceso electoral y asegurar una transferencia ordenada del poder hacia las nuevas autoridades elegidas democráticamente.

Con el retiro del mandatario y de su gabinete, Palacio de Gobierno quedó listo para recibir a la nueva administración, que asumirá funciones tras la ceremonia oficial de juramentación de la Presidenta electa, Keiko Fujimori.

De esta manera, el país cierra una etapa de transición política y abre un nuevo ciclo gubernamental, en medio de la expectativa por las primeras decisiones que adoptará el nuevo Ejecutivo.