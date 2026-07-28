José María Balcázar deja la banda presidencial: "No hay ningún indicio de corrupción en nuestro gobierno"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Antes de abandonar el cargo, el expresidente José María Balcázar ofreció un último mensaje en el que hizo un balance de su gestión y resaltó la importancia de preservar la continuidad democrática en el país.

Balcázar sostuvo que la transmisión del mando representa la recuperación de una práctica institucional que no debería volver a interrumpirse, en alusión a los periodos de crisis política que afrontó el Perú en los últimos años. Asimismo, manifestó su confianza en que la nueva presidenta impulse un gobierno de unidad y reconciliación.

"Recuperación democrática de la entrega del mando como corresponde. Yo creo que de aquí en adelante tiene que haber esa forma democrática de entregar la banda presidencial para que no haya más interrupciones como hemos padecido. Hay buenos auspicios para la nueva presidenta para que incluya a todos los peruanos y haya una reconciliación pero con justicia, como lo acaba de decir el cardenal Castillo en la misa que hemos tenido", declaró.

Defiende el legado de su gestión

En su última aparición como jefe de Estado, Balcázar también destacó los resultados que, según indicó, deja su administración. El exmandatario afirmó que el país mantiene una economía estable y remarcó que su gobierno culmina sin cuestionamientos por actos de corrupción.

Además, aseguró que la gestión saliente trabajó de manera constante durante los poco más de cinco meses que permaneció en funciones, por lo que consideró que el próximo gobierno recibe una base sólida para continuar con la administración del Estado.

"Estamos entregando un país con economía sana, en azul, no hay ningún viso de corrupción en el gobierno y eso debe ser un ejemplo para donde vamos a gobernar", afirmó.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| El presidente José Balcázar entregó la banda presidencial en el Congreso de la República. En su salida, aseguró que durante su gestión no existieron indicios de corrupción y destacó el trabajo realizado por su gobierno.



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La transición y el nuevo escenario político

Durante sus declaraciones, Balcázar también se refirió al protocolo seguido para la entrega de la banda presidencial, precisando que la existencia del Congreso Bicameral determinó que sea el Senado el encargado de colocar la insignia presidencial a la nueva mandataria.

No obstante, indicó que este cambio en el procedimiento no altera el trabajo desarrollado por su gestión ni el compromiso asumido durante el tiempo que permaneció al frente del Ejecutivo.

"Se exige en este caso que hay dos cámaras y han designado que el Senado sea el que le entregue la banda correspondiente. Pero eso no varía en absoluto nuestra disposición y nuestro trabajo que hemos venido realizando durante cinco meses y días", sostuvo.

Con la culminación de la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori, el país dará inicio a un nuevo periodo presidencial y a una nueva etapa política, marcada por el reto de consolidar la gobernabilidad, fortalecer las instituciones democráticas y responder a las principales demandas de la ciudadanía.