Fiestas Patrias: Congreso de la República conmemoró el 205.° aniversario de la Independencia del Perú con un mensaje institucional

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Congreso de la República se sumó a las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú con un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales, en el que expresó su saludo por Fiestas Patrias y renovó su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y las instituciones del país.

Mensaje en una fecha histórica

Cada 28 de julio, el Perú recuerda la proclamación de su independencia realizada por el general José de San Martín en 1821, una de las fechas más importantes del calendario cívico nacional. Como parte de esta conmemoración, las instituciones públicas suelen difundir mensajes alusivos a la historia republicana y al compromiso con los principios democráticos.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Parlamento destacó la importancia de esta fecha para el país y recordó que la conmemoración representa una oportunidad para reafirmar los valores democráticos y el trabajo conjunto por el desarrollo nacional.

"Hoy conmemoramos el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, una fecha que reafirma nuestro compromiso con la democracia, el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo de nuestro país", indica la publicación.

El mensaje estuvo acompañado por una imagen institucional en la que aparece la fachada del Palacio Legislativo con la bandera peruana ondeando sobre el edificio. En el diseño también se aprecia la frase "205.° aniversario de la Independencia del Perú", junto con el logotipo oficial del Congreso de la República.

Hoy conmemoramos el 205.º aniversario de la Independencia del Perú, una fecha que reafirma nuestro compromiso con la democracia, el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo de nuestro país.



Desde el Congreso de la República, renovamos nuestra vocación de trabajar por... pic.twitter.com/I6084ldNr0 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 28, 2026

Destacan la unidad y el diálogo

En el mismo pronunciamiento, el Parlamento resaltó la necesidad de continuar impulsando el diálogo y el trabajo conjunto para afrontar los retos del país.

"Desde el Congreso de la República, renovamos nuestra vocación de trabajar por un Perú con más oportunidades, diálogo y unidad", agregó.

La publicación fue compartida durante la jornada central de las celebraciones por Fiestas Patrias, fecha en la que diversas instituciones del Estado emitieron mensajes conmemorativos dirigidos a la ciudadanía.

Asimismo, el Congreso concluyó su pronunciamiento con un saludo por la efeméride nacional al expresar: "¡Felices Fiestas Patrias!", acompañado de los hashtags #Feliz28DeJulio y #FiestasPatrias.

La publicación fue difundida en medio de la jornada protocolar por el cambio de mando presidencial y de las actividades oficiales desarrolladas en la capital.

Con este mensaje institucional, el Congreso de la República reafirmó su participación en las celebraciones por el aniversario patrio y expresó su disposición de seguir impulsando el diálogo, la democracia y el fortalecimiento de las instituciones, pilares que consideró fundamentales para construir un país con mayores oportunidades y afrontar los desafíos del nuevo periodo gubernamental.