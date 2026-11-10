Presidente del JNE, Roberto Burneo: "Nunca Íbamos a avalar una reelección encubierta"

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que el organismo electoral no permitirá mecanismos que busquen evadir la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes mediante las denominadas reelecciones encubiertas. La autoridad explicó que el criterio del colegiado contempla las diferentes vías que podrían utilizarse para que una autoridad vuelva a ocupar el mismo cargo.

Durante su declaración, Burneo precisó que la participación de alcaldes como primeros regidores no constituye una situación nueva, pues se han registrado casos en los procesos electorales de 2018, 2022 y 2026. No obstante, aclaró que el hecho de postular a ese cargo no significa que puedan utilizarlo posteriormente para regresar a la alcaldía de manera inmediata.

"Lo que sí determinamos es que nunca íbamos a avalar ninguna relación encubierta, segundo, íbamos a actuar conforme a la Constitución, a la ley y al ordenamiento electoral respectivo", sostuvo el titular del JNE.

Asimismo, explicó que el organismo electoral viene resolviendo las controversias conforme se presentan, respetando las etapas establecidas en el calendario electoral y las competencias del colegiado.

JNE advierte que sucesión no puede utilizarse para evadir la Constitución

Burneo señaló que el artículo 194 de la Constitución establece expresamente que los alcaldes no pueden ser reelegidos de manera inmediata. En ese sentido, explicó que la discusión no se limita a la posibilidad de que una autoridad participe como regidor, sino a los mecanismos que podrían permitirle recuperar la alcaldía después de una elección.

"La Constitución, el artículo 194 es clara, un alcalde en forma inmediata no puede ser reelegido, eso es la Constitución, lo dice claramente", manifestó.

En esa línea, el presidente del JNE indicó que una autoridad municipal puede postular como primer regidor o regidor en general. Sin embargo, precisó que no podrá utilizar esa posición para regresar inmediatamente a la alcaldía mediante un mecanismo de sucesión.

"Un alcalde podría postular como primer regidor o como regidor en general, hemos dicho que sí, no de ahorita, desde 2018, 2022, 2026, un alcalde como primer regidor que sea elegido, que quiera por ese camino ser nuevamente alcalde o por sucesión quiera ser nuevamente alcalde, es un tema que hemos decidido indicando de que eso quiebra la prohibición constitucional", afirmó.

Roberto Burneo explica cómo se resolverán las controversias electorales

El titular del organismo electoral también explicó que las decisiones se adoptan durante las etapas correspondientes del proceso, particularmente en la fase de proclamación de resultados.

Al respecto, recordó que el calendario electoral tiene carácter preclusivo, por lo que cada etapa debe desarrollarse y concluir conforme a los plazos establecidos. En ese contexto, señaló que el JNE estableció un acuerdo para revisar las proclamaciones y determinar cómo corresponde aplicar las disposiciones constitucionales.

Burneo también aclaró que no había adelantado una posición personal sobre esta controversia, debido a que forma parte de un órgano colegiado y debía respetar la deliberación institucional.

"Antes no nos hemos pronunciado, yo no me he pronunciado porque yo no puedo adelantar opinión, porque soy parte de un colegiado , es el colegiado, el jurado quien ha determinado claramente eso", precisó.

De esta manera, el JNE establece que la prohibición de reelección inmediata no puede eludirse mediante una candidatura a regidor seguida de una sucesión hacia la alcaldía. El criterio busca garantizar el cumplimiento del mandato constitucional y evitar que se utilicen mecanismos indirectos para mantener a una autoridad en el mismo cargo.