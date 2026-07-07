Presidente José Balcázar sugiere a Keiko Fujimori tender puentes tras ajustada elección: "Le conviene"

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista EXCLUSIVA para Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar brindó algunas declaraciones respecto al próximo gobierno de Keiko Fujimori que está pronto a asumirse, le alcanzó un consejo a la reciente presidenta electa, Keiko Fujimori,

Balcázar, señaló algunas soluciones para que el gobierno de Fujimori pueda ejecutarse que debe propiciar el diálogo con sus opositores para gobernar el país.

"Lo que se necesita en este momento es un encuentro con el país. Por ganar las Elecciones tan ajustadamente y una u otra forma, la otra parte se encuentra descontenta (por los resultados). A donde voy, la gente expresa esa. A la presidenta (Keiko Fujimori) conviene, en este momento, como nunca, tender puentes. He percibido que la única forma es de tratar directamente con la gente", afirma

Además, mencionó qué acción puede ayudarle a Fujimori para obtener la aceptación de la ciudadanía y como reacciona esta misma ante los desacuerdos con el gobierno.

"Lo único que tiene que hacer son obras y conversar con el pueblo directamente. La gente esta cansada del autoritarismo que sucede en muchas partes de Latinoamérica, que hace un llamado a la resistencia civil, no a la resistencia ´´´´´´comunista. Es parte de la democracia y de los reclamos que hace la gente", señala

También, como es de conocimiento, Keiko Fujimori no ha venido teniendo una aprobación de parte de la zona sur de nuestro país por las últimas rivalidades en las Elecciones. Por lo cual, Balcázar contó una breve anecdota y reacción por parte de algunos habitantes en Juliaca al realizar una obra que brinda agua potable, y así, en parte, reparar la compleja relación con la zona profunda del Perú.

"El día viernes que hablé con (Keiko) Fujimori, inauguré una obra de agua potable en Juliaca de 800 millones de soles. Miles de personas que no tenían agua potable, ahora están satisfechas en la calle pidiendo más democracia. Eso es lo que tiene que hacer la ´presidenta para llegar a nuestros hermanos del sur", refiere

Sobre un posible indulto para Castillo

Además, dejó entrever que un posible indulto al expresidente del partido de Perú Libre, Pedro Castillo. no perjudicaría el desarollo de su gobierno, incluso afirmando que tendría a las calles a su favor. Tampoco negó que pudiera haber manfestaciones o protestas en las calles en contra de Keiko Fujimori cuando asuma el poder.

En exclusiva para Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, a tres semanas de culminar su mandato extendió unas recomendaciones hacia la reciente electa, Keiko Fujimori, para conllevar un gobierno que reciba el respaldo de los peruanos y conseguir una reconciliación con los habitantes sureños del país.