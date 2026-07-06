Keiko Fujimori se reúne esta tarde con el presidente del Banco Central, Julio Velarde

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, sostendrá este lunes 06 de julio, un encuentro con el titular del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP), Julio Velarde Flores, tras haber sido reconocida en el cargo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con lo informado por la entidad encargada de preservar la estabilidad monetaria del país, la reunión se llevará a cabo en su sede central, ubicada en el Jr. Santa Rosa, Cercado de Lima, a partir de las 4:30 p. m.

Le propondrá continuar en el cargo por un período más

Si bien es cierto que no ha trascendido públicamente la agenda de la cita, todo hace suponer que la también lideresa de Fuerza Popular le propondrá al titular del BCRP continuar en el cargo por un período más; es decir, por cinco años.

Es importante señalar que, en el marco del artículo 86 de la Constitución, el Banco Central está conformado por un directorio conformado por siete miembros, de los cuales el Poder Ejecutivo de turno designa a cuatro integrantes, incluido a su presidente, y los otros tres miembros son elegidos por el Congreso de la República.

Es importante recordar que, en declaraciones a la prensa el pasado 22 de julio, Keiko Fujimori anunció que si los resultados de la segunda vuelta le eran favorables, iba a solicitar una audiencia con Julio Velarde, con el objetivo de evaluar de manera directa su continuidad. Días antes, el funcionario había dejado a entrever que podría permanecer en la institución.

"Yo creo que, culminado el conteo de la ONPE, porque son pocas actas observadas, lo primero que voy a hacer es una audiencia con Julio Velarde. Este último comentario que él ha hecho, yo creo que ha generado muchísima esperanza y una actitud muy positiva, no solo en los mercados financieros, sino también en todos los peruanos", indicó.

Reconocimientos por sus 20 años al mando del Banco Central

En octubre de 2006, durante el segundo gobierno del entonces presidente Alan García Pérez, Julio Velarde Flores fue nombrado como presidente del directorio del Banco Central de Reservas del Perú, permaneciendo en el cargo durante las gestiones de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora último con José María Balcázar.

En marzo del 2026, justamente el presidente Balcázar, condecoró con la orden 'El Sol del Perú', en grado de Gran Cruz, al máximo líder del BCRP, por su trayectoria en el servicio público y liderazgo en la institución.

Desde ese entonces, ha recibido diversos reconocimientos por su destacada labor, siendo la última otorgada a inicios de julio por la Universidad Andina del Cusco, con el grado de doctor honoris causa.

Desde un importante sector de la clase política y empresarial esperan que la reunión pueda tener resultados positivos, con la finalidad de mantener la estabilidad económica del país.