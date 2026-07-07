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Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Aspriella, advierte que Petro y Cepeda planean un golpe de Estado

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que Gustavo Petro y Iván Cepeda estarían proyectando un golpe de Estado para evitar que asuma el cargo.

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 07/07/2026

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Abelardo de la Aspriella, presidente electo que ganó las recientes Elecciones presidenciales de Colombia el pasado 21 de junio con una votación histórica de casi 13 millones de votos, envió un mensaje a las Fuerzas Armadas colombianas denunciando que el mandatario saliente, Gustavo Petro, y su rival político, el filósofo de izquierda Iván Cepeda, estarían orquestando un "golpe de Estado" para evitar que asuma el cargo legitimamente.

 

 

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