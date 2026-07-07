Argentina vs. Egipto: Sigue AQUÍ el MINUTO A MINUTO del vibrante encuentro por octavos de final del Mundial 2026

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Argentina y su similar de Egipto protagonizarán lo que será el penúltimo partido de los octavos de final del Mundial 2026. Este encuentro se llevará a cabo en el estadio Atlanta, en Estados Unidos, desde las 11:00 a.m.

Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan con algunas dudas tras la victoria agónica en la prórroga ante Cabo Verde por lo que sabe que deberá corregir falencias si quiere meterse entre los ocho mejores de la competición. Por su parte, los 'faraones' llegan con máximas ilusiones luego eliminar a Australia en penales.

Como vemos este compromiso prometer ser vibrante y se espera que Lionel Messi, por la escuadra sudamericana, mientras que Mohamed Salah, por parte del combinado africano, brillen en el terreno de juego al ser sus máximas estrellas.

Argentina vs. Egipto: minuto a minuto

Final del primer tiempo. Los egipcios están con el ánimo a tope y se van a los vestuarios con la ventaja ante la Albiceleste.

42' | Julián Álvarez prueba un disparo de larga distancia, sin embargo, el esférico se va por arriba del arco de Egipto.

38' | Nuevamente el arquero Shobeir aparece como figura y le saca una ocasión clara de gol a Julián Álvarez.

34' | Egipto presiona y Argentina no puede salir de su campo.

30' | Lionel Messi cobra un tiro libre y lanza un balón razante que chocó en el pórtico africano.

26' | Se reanuda el partido entre Argentina y Egipcio.

23' | Pausa de rehidrtaación

20' | El arquero Mostafa Shobeir le ataja un penal a Lionel Messi y los 'Faraones' mantienen el 1-0 a su favor. Cuarto penal errado del crack argentino en una Copa del Mundo.

19' | Pitan penal a favor de la selección argentina tras una infracción contra Julián ´Álvarez.

14' | Gol de Egipto tras un cabezazo Yasser Ibrahim luego de un buen centro de Marwan Attia.

12' | Rodrigo de Paul comete una infracción contra el '8' de Egipto.

9' | Rodrigo de Paul centró y Enzo Fernández remató, sin embargo, la jugada quedó anulada por fuera de lugar del medicampista de Inter de Miami.

6 '| El extremo izquierdo egipcio Eman Ashour comienza a ser desequilibrante por su banda.

¡Pitazo inicial! El balón ya rueda en el estadio Atlanta. Argentina y Egipto buscan su clasificación a cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Argentina vs. Egipto: alineaciones confirmadas

La selección de Argentina ya tiene su oncena confirmada para el partido de esta mañana con ciertas modificaciones a diferencia de los anteriores cotejos que afrontó. Esta vez Scaloni apuesta por Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico se perfilará como lateral izquierdo mientras que en el mediocampo dirá presente Leandro Paredes.

En la otra orilla, la escuadra egipcia dirigida por Hossam Hassan ha dejado en el banquillo de suplentes al atacante del Manchester City, Omar Marmoush, y le ha dado la oportunidad a Hassan para este encuentro ante la Albiceleste.

Our Starting XI against Argentina in the round of 16 1️⃣1️⃣🇪🇬#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/PGIZkOYZ4C — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) July 7, 2026

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