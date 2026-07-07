José Balcázar expresa su intención de otorgarle la banda presidencial a Keiko Fujimori durante juramento: "Un tránsito pacífico y ordenado"

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar manifestó su intención de otorgarle la banda presidencial a Keiko Fujimori durante la ceremonia de juramentación, como parte de una transición democrática.

José María Balcázar le daría banda presidencial a Keiko Fujimori

Tras conocerse los resultados oficiales que dan como actual presidenta electa del país a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la proclamación es un evento protocolar que se dará eventualmente para su juramentación como jefa de estado.

Como máxima autoridad del país, el presidente José Balcázar manifestó su intención de otorgar la banda presidencial a Keiko Fujimori durante la ceremonia de juramentación, como parte de un acto que, según indicó, busca simbolizar una transición democrática.

"La vamos a invitar a ver si acepta esta semana que viene para tener una reunión en palacio que me gustaría tenerla y hablar", mencionó José María Balcázar.

La propuesta fue planteada en el marco del cambio de mando presidencial y tendría como objetivo representar un proceso institucional basado en el respeto a la democracia y la continuidad del orden constitucional.

"Esta en mi perspectiva eso como corresponde, debe ser un tránsito pacífico y ordenado, es lo que esperamos", enfatizó el mandatario.

Balcázar señaló que la entrega de la banda presidencial constituiría un gesto protocolar y político orientado a reforzar la imagen de una transición pacífica y democrática ante la ciudadanía.

La ceremonia de juramentación se desarrollaría con la participación de autoridades y representantes de distintos sectores, en un contexto marcado por el inicio de una nueva etapa de gobierno que se desarrollará desde este año hasta el 2031.

Posible llamado a Roberto Sánchez

El mandatario señaló que la próxima semana invitará a Palacio de Gobierno a la presidenta electa del país, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y comentó un posible llamado al excandidato presidencial Roberto Sánchez.

"También con la parte de Sánchez para que acepte la transmisión de repente ordenada (...) podría convocarlo, no digo que lo voy a convocar, solo digo que podría conversar con él", expresó el jefe de estado para Exitosa.

Asimismo, el mandatario anunció su intención de convocar al excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, para sostener una reunión. Según señaló, buscaría persuadirlo en aceptar el proceso que culminará con la juramentación de la presidenta electa, Keiko Fujimori, y su asunción al cargo, al considerar que ello contribuirá al desarrollo de una transición democrática y al respeto del orden institucional.