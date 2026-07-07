Transportistas denuncian crecimiento del transporte informal y exigen acciones a la MPT

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los transportistas del Terminal Francisco Bolognesi volvieron a alzar su voz contra el transporte informal, al asegurar que la piratería continúa operando sin control en distintos puntos de la ciudad, poniendo en riesgo la seguridad vial y perjudicando económicamente a quienes prestan el servicio de manera formal. Los representantes de las diferentes rutas que conectan Tacna con la Yarada los Palos, Sama y sectores de playa señalaron que, pese a las reiteradas reuniones con funcionarios municipales, no han obtenido respuestas concretas.

La denuncia fue realizada por Rodolfo Vilca, representante del presidente de la Asociación de Transportistas del Terminal Francisco Bolognesi Interurbano, quien manifestó que el principal problema es la falta de fiscalización por parte de la Municipalidad Provincial de Tacna.

"Desde que inició la actual gestión municipal hemos sostenido reuniones y coordinaciones, pero hasta hoy no existe una respuesta positiva. La municipalidad tiene la responsabilidad de ordenar el transporte y no lo está haciendo", afirmó.

Competencia desleal afecta a empresas formales

Según explicó Vilca, los vehículos informales esperan la llegada de las unidades autorizadas para adelantarse y captar a los pasajeros, principalmente en el óvalo Tarapacá, uno de los puntos donde se concentra la mayor cantidad de usuarios con destino a la zona sur de la provincia.

El dirigente sostuvo que las empresas formales cumplen horarios, frecuencias y requisitos legales, mientras que los conductores informales operan sin respetar ninguna regulación.

Los transportistas consideran que esta situación representa una competencia desleal que afecta directamente la sostenibilidad económica de las empresas autorizadas.

Advierten riesgos para pasajeros

Además de las pérdidas económicas, los representantes alertaron que la presencia de vehículos informales incrementa el riesgo de accidentes y enfrentamientos entre conductores.

Vilca señaló que en varias oportunidades se han registrado persecuciones y maniobras peligrosas en las vías debido a la disputa por pasajeros.

Evalúan protestas y denuncias

Los dirigentes informaron que las empresas vienen coordinando medidas de protesta debido a la falta de soluciones. Incluso, adelantaron que evalúan presentar una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar acciones preventivas frente a la creciente informalidad.

Otro integrante de la junta directiva indicó que actualmente más de cien unidades prestan servicio desde el terminal hacia distintos sectores rurales, todas afectadas por la presencia de vehículos conocidos como "piratas".

Asimismo, cuestionó la efectividad de los operativos municipales y pidió sanciones más severas contra quienes realizan transporte sin autorización.

Finalmente, los transportistas solicitaron que la Municipalidad Provincial de Tacna designe funcionarios especializados en materia de transporte y fortalezca las labores de fiscalización. Indicaron que el transporte informal continúa expandiéndose, mientras la piratería perjudica a los operadores formales y pone en riesgo la seguridad vial, por lo que demandaron acciones inmediatas para recuperar el orden en el servicio de transporte público.