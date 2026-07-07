Feria del Altiplano retorna a calles de Alto de la Alianza tras nuevos enfrentamientos con autoridades

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Feria del Altiplano volvió a instalarse en las calles del distrito de Alto de la Alianza luego de los enfrentamientos registrados entre comerciantes, agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Pese al despliegue municipal para impedir la ocupación de la vía pública, decenas de vendedores lograron establecer nuevamente sus puestos en la calle Martin Luther King, reavivando el conflicto por la reubicación de los feriantes.

El operativo municipal buscaba evitar que los comerciantes regresaran a las calles cercanas al jirón De la Unión, donde previamente se colocaron rejas y montículos de arena para restringir el comercio ambulatorio. Sin embargo, un numeroso grupo de vendedores optó por instalarse en la calle Martin Luther King, mientras otros utilizaron pequeñas carretas para ingresar mercadería por vías alternas, como la calle Robert Kennedy, pese a las restricciones existentes.

Desde la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza se sostiene que los comerciantes cuentan con alternativas para desarrollar sus actividades sin ocupar la vía pública.

Municipalidad defiende medidas de control

Las autoridades municipales señalaron que las restricciones buscan proteger una infraestructura recientemente entregada y garantizar el libre tránsito de vecinos y vehículos de emergencia. También indicaron que la ocupación de nuevas calles solo traslada el problema hacia otros sectores del distrito.

En ese sentido, la gerenta municipal Lorena Silva explicó que la comuna hace cumplir la Ordenanza Municipal N.° 009-2020, que restringe el comercio ambulatorio en determinadas vías.

"No buscamos impedir que los comerciantes trabajen; lo que queremos es que desarrollen su actividad de manera pacífica, en espacios donde no generen conflictos con los vecinos y respetando el libre tránsito", precisó una representante de la Municipalidad Alto de la Alianza.

Asimismo, indicó que la municipalidad ha planteado como opciones de reubicación la calle Canadá y la prolongación de la avenida Jorge Basadre, además del uso temporal del terreno conocido como "La Zanahoria" mientras se define una solución definitiva.

Comerciantes rechazan traslado

Los comerciantes, por su parte, consideran que los espacios propuestos no reúnen las condiciones necesarias para garantizar sus ventas y sostienen que continuarán defendiendo su derecho al trabajo.

"Nosotros solo queremos trabajar. En algunos lugares nos dejan vender y en otros nos cierran las calles con tierra y rejas. Lo único que pedimos es que nos permitan ganarnos el sustento para nuestras familias", declaró un comerciante para Exitosa.

Mientras ambas partes mantienen posiciones distintas, la Feria del Altiplano, la ocupación de la Calle y las acciones emprendidas por la Municipalidad de Alto de la Alianza continúan generando tensión entre comerciantes, vecinos y autoridades, quienes coinciden únicamente en la necesidad de encontrar una solución mediante el diálogo para evitar nuevos enfrentamientos.