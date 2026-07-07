Balcázar asegura que dejará una gestión "transparente" y sin cargas para el próximo gobierno

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José Balcázar aseguró que su gobierno dejará una administración ordenada, transparente y sin generar complicaciones para la siguiente gestión, en el marco del proceso de transferencia de mando.

Durante una entrevista, el mandatario sostuvo que su gestión no representa ningún riesgo económico ni institucional para el nuevo gobierno. Por el contrario, afirmó que se entregará el poder con cuentas claras y bajo supervisión de los órganos de control.

"Estamos dejando una administración en azul y con una línea de transparencia. Por eso lo sometemos a la Contraloría, para que se verifique nuestra gestión", declaró.

Crisis social y moral en el país

En otro momento, Balcázar advirtió que el Perú atraviesa una situación compleja marcada no solo por problemas económicos, sino también por una profunda crisis social y moral. Según explicó, el crecimiento económico registrado en los últimos años no ha beneficiado de manera equitativa a toda la población.

"El Perú vive no solamente una crisis social. Hemos crecido extraordinariamente, pero ese crecimiento no le ha alcanzado a muchísima gente, lo cual ha generado un problema social que es caldo de cultivo para la delincuencia", señaló.

Asimismo, hizo referencia a la crisis política que ha golpeado al país en los últimos años, marcada por casos de corrupción en altas esferas del poder. En ese sentido, remarcó que su gestión no enfrenta acusaciones de ese tipo a nivel del Ejecutivo.

"Cuando los expresidentes hacen cola para ir presos, eso refleja una crisis moral. En nuestro caso, no hay ninguna queja de corrupción desde el Ejecutivo", enfatizó.

Garantiza transferencia ordenada

El jefe de Estado también se refirió al proceso de transición y aseguró que se cumplirán todos los protocolos establecidos para garantizar un traspaso pacífico del poder. Incluso, dejó abierta la posibilidad de dialogar con actores políticos para asegurar la estabilidad en este proceso.

Consultado sobre la entrega de mando, Balcázar fue enfático en señalar que respetará los resultados electorales y que realizará la transferencia conforme a lo establecido por ley.

"Sí, por supuesto, la banda presidencial será entregada como corresponde. Debe ser un tránsito pacífico y ordenado, que es lo que espera el país", afirmó.

Finalmente, reiteró que cualquier observación sobre su gestión podrá ser evaluada por la Contraloría, incluyendo aspectos específicos como adquisiciones estatales o procedimientos administrativos, los cuales —según indicó— no responden a una política sistemática de irregularidades, sino que deberán ser analizados en el marco de las investigaciones correspondientes.