Ministro de Cultura afirma que facultades legislativas aprobadas son "insuficientes" contra el crimen

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate sobre la delegación de facultades legislativas ha sumado nuevas voces críticas que exigen mayores herramientas para el Poder Ejecutivo. El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se pronunció recientemente sobre el avance de este pedido en el Parlamento y fue categórico al señalar que lo aprobado hasta el momento resulta insuficiente para enfrentar los grandes retos del país.

Según el titular de la cartera, la urgencia de dotar al Gobierno de un marco normativo robusto responde a una necesidad crítica, especialmente en el ámbito de la seguridad ciudadana, un tema que hoy en día preocupa profundamente a millones de peruanos.

Comisión de Constitución debatió texto sustitutorio de facultades este jueves.

Afirma que lo aprobado es "insuficiente"

Durante sus declaraciones en una actividad oficial en San Borja, Beingolea reconoció la disposición mostrada por la Comisión de Constitución, pero subrayó que las medidas aprobadas en el texto sustitutorio no cubren la totalidad del requerimiento.

"La Cámara de Diputados tiene también un pensamiento distinto en el sentido de entender que el país requiere con urgencia esas medidas. Hasta ahí eso está bien, pero creo que es insuficiente todavía porque lo que se está pidiendo no es por gusto, es porque necesitamos esas herramientas para luchar contra el crimen", afirmó.

En esa misma línea, el ministro destacó que la estrategia de seguridad no puede limitarse únicamente a revisar las leyes vigentes, cuestionando también la exclusión de medidas que contemplaban la participación de las Fuerzas Armadas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

"[El combate a la delincuencia] no se basa solamente en mirar el código penal. Necesitamos esa cobertura integral", enfatizó ante los distintos medios.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, consideró insuficiente el dictamen que otorgaría facultades legislativas al Poder Ejecutivo solo en materia de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño, señalando que lo que se pide no es por gusto y que... pic.twitter.com/LGOfQEb4Hp — Exitosa Noticias (@exitosape) October 2, 2026

Más allá de las diferencias políticas y los obstáculos legislativos, el ministro de Cultura dejó en claro cuál será la postura oficial del Gobierno frente a la creciente ola de criminalidad que azota duramente las calles a nivel nacional. Aseguró que el Ejecutivo no se quedará de brazos cruzados si el Congreso decide no otorgar la totalidad de las herramientas solicitadas, pero exhortó a no trasladar este pedido hacia una confrontación política.

"Con o sin facultades, el gobierno va a seguir luchando frontalmente contra el crimen. [...] Si esto no ocurre, igual vamos a luchar, pero nos están amarrando las manos, desátennos para luchar mejor", sentenció Beingolea.

Fuerza Popular cuestiona aprobación "incompleta"

Esta posición gubernamental coincide también con la postura adoptada de manera paralela por la bancada de Fuerza Popular, la cual, mediante un comunicado, consideró que las facultades aprobadas por la Comisión de Constitución les resultan completamente insuficientes.

El bloque parlamentario aseguró que el dictamen actual carecería de la profundidad necesaria para enfrentar el inmenso desborde de la criminalidad organizada y los eventuales estragos del Fenómeno de El Niño. Ambos sectores urgen aprobar medidas mucho más agresivas y de carácter integral para lograr, según señalan, asegurar al país entero.