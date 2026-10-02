Incluyen en la agenda de la Cámara de Diputados el dictamen que plantea delegar facultades al Poder Ejecutivo

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El pedido para delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo llegará al Pleno de la Cámara de Diputados. La Junta de Portavoces acordó incluir en la agenda de la sesión del próximo martes 6 el dictamen de la Proposición Legislativa 98, que plantea otorgar competencias para legislar exclusivamente en materia de seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño.

La decisión fue adoptada durante la sesión de la Junta de Portavoces, conducida por el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero, en la sala Basadre del Palacio Legislativo. Con ello, el dictamen podrá ser debatido por los integrantes del Pleno en la próxima sesión programada.

Debate tendrá tres horas

Para la discusión de la propuesta, la Junta de Portavoces acordó por unanimidad establecer un periodo de tres horas. Este tiempo será distribuido proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados.

El dictamen fue aprobado previamente por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. La fórmula legislativa plantea que el Poder Ejecutivo pueda legislar durante un periodo de 90 días calendario , pero únicamente en los ámbitos relacionados con la seguridad ciudadana y las acciones frente al fenómeno El Niño.

De esta manera, el debate parlamentario se centrará en los alcances de la delegación solicitada y en las materias específicas que podrían ser abordadas mediante las facultades, de acuerdo con lo establecido en el dictamen aprobado por la comisión.

#DiputadosInforma | El dictamen que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño ingresó a la agenda del Pleno de la Cámara de Diputados, que se reunirá el próximo martes 6 de octubre. 📌 Nota completa: https://t.co/jRPaxj6MB7 October 2, 2026

Portavoces declara otros proyectos de urgencia

Durante la misma sesión, la Junta de Portavoces también acordó por unanimidad declarar de urgencia el tratamiento de las Proposiciones Legislativas 9 y 17. Ambas iniciativas se encuentran actualmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La Proposición Legislativa 9 está relacionada con los plazos de prescripción de la acción penal, mientras que la Proposición Legislativa 17 aborda la extinción de dominio. La declaración de urgencia permitirá priorizar el tratamiento de ambas iniciativas dentro del procedimiento parlamentario.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados anunció que se coordinará posteriormente la fecha y hora para la presentación ante el Pleno de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario Maron.

La titular del sector deberá informar sobre los avances en la implementación de la Ley 31155, norma que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política, correspondiente al periodo comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026.