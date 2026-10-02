Urresti acudió a la comisión de la OEA y se refirió al JNE como "pusilánime y cobarde" por su gestión sobre Renovación Popular

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la alcaldía por el partido Podemos Perú, Daniel Urresti, sostuvo un encuentro oficial con la misión de expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos para presentar formalmente sus reclamos. Durante la reunión, expresó su preocupación por el proceso democrático en curso.

La queja principal radica en la falta de respuesta del JNE respecto a quién asumiría el máximo cargo de la capital si triunfa Renovación Popular. El organismo rector aún no determina la entrega de las credenciales correspondientes a escasos dos días de realizarse las votaciones regionales y municipales en el país.

Cuestionamientos al JNE frente al proceso electoral

El postulante metropolitano explicó que la controversia surge tras la renuncia del candidato principal de dicho partido. Ante este escenario, cuestionó que Rafael López Aliaga, actual primer regidor de la lista, pretenda asumir cuando la normativa prohíbe la reelección inmediata para el sillón municipal de Lima.

"Ha sido alcalde en el periodo anterior y de acuerdo con el artículo 194 de la Constitución no hay reelección inmediata, entonces le correspondería en este caso a la señora que va como segunda regidora. Eso es lo que nosotros entendemos, pero entre lo que nosotros entendemos y lo que el Jurado Nacional de Elecciones crea que es lo conveniente, pues estamos en las nubes, o sea, no sabemos qué va a decir el Jurado Nacional de Elecciones y eso está mal", mencionó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, evitó precisar si entregaría las credenciales a Rafael López Aliaga ante una eventual victoria de Renovación Popular en las elecciones municipales de Lima. Indicó que el JNE emitirá... pic.twitter.com/Dc95Fxpl3Y — Exitosa Noticias (@exitosape) September 28, 2026

El representante político indicó que la responsabilidad debería recaer sobre Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, segunda regidora de la agrupación. Además, el documento entregado a Víctor Rico Frontaura, líder de la delegación internacional, detalla que catorce agrupaciones políticas solicitaron respuestas previas ante el Jurado Nacional de Elecciones.

"Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha demostrado que es totalmente pusilánime y cobarde, porque ellos han debido pronunciarse antes de las elecciones. Este Jurado Nacional de Elecciones va a pasar a la historia como uno de los peores que ha tenido el Perú, porque ya cometieron gravísimos errores en la primera vuelta de las elecciones nacionales generales", sentenció el candidato Daniel Urresti.

Además, el candidato se refirió sobre los gastos de campaña del candidato López Aliaga, agregó que el silencio de la institución ha generado que Renovación Popular no presente su rendición de cuentas sobre los gastos de campaña argumentando la ausencia temporal de un postulante oficial.