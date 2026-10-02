Galarreta destaca aprobación del texto de facultades legislativas, pero advierte que son insuficientes para atender la inseguridad ciudadana y El Niño

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, destacó la aprobación del texto sustitutorio multipartidario del pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. No obstante, alertó que presenta limitaciones para atender las materias que contiene el texto: es decir, seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

Como se recuerda, la propuesta formulada por las bancadas de Ahora Nación, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno fue admitida con 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, dándole al Gobierno la posibilidad de legislar en ambos campos 90 días.

Espera llegar a un consenso en la Cámara de Diputados para reforzar el texto sustitutorio

Galarreta Velarde acusó de obstruccionista a la bancada de Juntos por el Perú, misma versión de Miguel Torres, debido a que habría intentado paralizar el procedimiento parlamentario sobre el pedido de facultades legislativas, texto que contiene seis ítems para seguridad ciudadana y otros 14 ítems para la emergencia climática.

Con referente a la lucha contra delincuencia, cuestionó que el texto aprobado no considere la participación de las Fuerzas Armadas ni sus mecanismos de inteligencia para reforzar las labores de la Policía Nacional del Perú. En esa misma línea, mencionó que es importante dar un respaldo legal a las fuerzas castrenses para evitar que caigan en enjuiciamientos mientras realizan sus funciones y las nuevas que puedan aprobarse, como, por ejemplo, el ingreso a los penales de los militares.

Sobre el texto con el que contaría el Gobierno para mitigar los efectos del fenómeno El Niño, el primer ministro cuestionó que el texto sustitutorio no haya destrabado la tramitología en el Estado, lo que dificultaría la atención del Gobierno hacia las personas afectadas por las lluvias, en especial a los microempresarios.

Premier Galarreta sobre aprobación del texto sustitutorio que otorga facultades legislativas al Ejecutivo: Es un dictamen muy recortado. Los temas de seguridad y El Niño no tienen los mecanismos suficientes



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Frente a ambas situaciones, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros mencionó en Canal N que un consenso entre la bancada de Fuerza Popular y los demás grupos en la Cámara de Diputados para extender el texto sustitutorio antes de que llegue al Senado, instancia en la cual -recordó- no podría modificar lo aprobado en la Cámara Baja.

Texto ya se encuentra agendado para el siguiente Pleno de la Cámara de Diputados

Este martes 6 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados debatirá el texto sustitutorio de facultades legislativas. Así fue establecido tras la sesión de su Junta de Portavoces realizada hoy, viernes 2 de octubre, bajo la conducción de su titular, Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno).

Para tal efecto, fue acordado -por unanimidad- que el debate de tema tenga una duración de tres horas, tiempo que será distribuido de manera proporcional entre los seis grupos parlamentarios.

Con referente a su implementación, si es que llegase a ser aprobada, se realizarán las habilitaciones y modificaciones presupuestarias que requieran las materias delegadas, conforme a la Ley de Presupuesto. Asimismo, las medidas cuya implementación requieran de recursos económicos, se ejecutan con cargo al presupuesto aprobado para cada sector.

Del mismo modo, las medidas que se emitan no afectan la autonomía de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ni competencias de los organismos constitucionalmente autónomos que reconoce la Constitución. Tampoco vulneran derechos fundamentales, ni procesos judiciales o administrativos en trámite.