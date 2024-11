Sagasti se defiende de informe de inhabilitación: "Parece que no leyeron los descargos, repiten lo mismo"

En exclusiva para Exitosa, el expresidente Francisco Sagasti se refirió a las intenciones de inhabilitación contra su persona proveniente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por supuesto abuso de autoridad e infracción a la Constitución. El otrora mandatario señaló que no estarían tomando en cuenta sus descargos.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exjefe de Estado habló de la aprobación del informe final que recomienda inhabilitarlo por 10 años en el ejercicio de la función pública. Junto con él, la imputación va contra sus exministros del interior, Rubén Vargas Céspedes y José Elice Navarro.

"Esta denuncia viene desde febrero, mucho antes de febrero de 2023. Contestamos, luego hubo un periodo muy largo. En febrero de 2024 nos volvieron a citar, respondimos con todos los argumentos. Y ahora vemos que se ha vuelto a replantear y, no sé, me pareciera, es un legajo de 60 páginas que tenemos que examinar a detalle, pero pareciera que no han leído los descargos, porque repiten", comentó.