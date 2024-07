Francisco Sagasti sería el candidato del Partido Morado para las Elecciones del 2026, según Mesías Guevara

15/07/2024 / Exitosa Noticias / Política

Francisco Sagasti sería el candidato presidencial del Partido Morado pensando en los comicios generales que se realizarán en el 2026. Así lo dio a conocer Mesías Guevara, exgobernador regional de Cajamarca y precandidato del movimiento político en diálogo con Exitosa.

El expresidente de Acción Popular aseguró que el exmandatario cumple con las credenciales morales y profesionales que buscan dentro de su agrupación política.

El elegido

Este lunes 15 de julio, Mesías Guevara visitó los estudios de Exitosa para sostener una extensa charla con Nicolás Lucas en el programa "Hablemos Claro". Ahí, el político directamente dio a conocer que, a pesar de que él es el precandidato elegido por su movimiento, Francisco Sagasti sería su principal opción para los próximos comicios.

"En tema de precandidaturas, para nosotros en el Partido Morado el presidente Sagasti es nuestro candidato natural. De allí en adelante ya veremos porque todavía no se han convocado las elecciones", indicó para nuestro medio.

"En lo personal para mí y miles de militantes del Partido Morado, consideramos que tiene las credenciales personales, morales, profesionales como para ser candidato. Sí hay que esperar hasta el último momento para obtener una decisión, habrá que hacerlo", añadió.

Tendrán que convencerlo

Como se sabe, y pese al deseo de su partido y de miles de ciudadanos, Francisco Sagasti ha manifestado semanas atrás que no planea participar de las próximas elecciones debido a un tema de edad. El exPresidente de la República aseguró que no cuenta con las energías suficientes para poder asumir este importante reto y dejó en claro que los encargados deberían ser jóvenes.

"Una persona puede participar en la política de muchas maneras. Uno tiene que ser realista y mantener los pies en la tierra. Voy a cumplir 80 años y ya no poseo la energía ni la capacidad que tenía hace unos años", inició.

"Una campaña electoral dura dos años y es muy exhaustiva, porque uno debe viajar por todo el país. Si por casualidad ganase, gobernaría de los 82 a los 87 años. Hay que ser realistas, no tengo la energía... Creo que se requiere que los jóvenes intervengan de manera más activa en la política", añadió en una entrevista para El Espectador.

De esta manera, Mesías Guevara aseguró que Francisco Sagasti sería el candidato elegido por el Partido Morado para las elecciones presidenciales del 2026. El político aseguró que el exmandatario cumple con los requisitos morales que busca su agrupación y que necesita el país en general.