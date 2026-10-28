Senado aprueba ingreso de una unidad naval y personal militar de la República de Chile al territorio peruano

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Senado aprobó el texto sustitutorio del Proyecto de Resolución Legislativa 14, una iniciativa que permite el ingreso y tránsito de una unidad naval y personal militar de la República de Chile al territorio peruano. La medida está vinculada con el desarrollo de actividades de cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países.

La propuesta legislativa fue evaluada previamente por la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado, que la aprobó por mayoría durante una sesión realizada en Piura. La iniciativa obtuvo ocho votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

La autorización comprende el ingreso de la lancha de servicio general ARICA (LSG-1615), perteneciente a la Armada de Chile, junto con su tripulación y armamento de guerra.

Según la información difundida por el Congreso, la embarcación tiene previsto ingresar al dominio marítimo peruano el 10 de noviembre y permanecer en el país hasta el 13 del mismo mes.

¿Cuál será la misión de la embarcación chilena en Perú?

La presencia de la unidad naval chilena responde a su participación en el ejercicio de control de la contaminación por derrame de hidrocarburos denominado «Neptuno». Esta actividad busca fortalecer las capacidades de respuesta y coordinación ante situaciones que puedan afectar el entorno marítimo.

Como parte de las operaciones programadas, la embarcación recalará en el puerto de Ilo, ubicado en la región Moquegua. La intervención permitirá desarrollar actividades orientadas a mejorar la preparación y la interoperabilidad entre las fuerzas participantes frente a emergencias relacionadas con la contaminación por hidrocarburos.

La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo y evaluada por la comisión parlamentaria competente antes de llegar al Pleno del Senado. Su aprobación forma parte del procedimiento establecido para autorizar el ingreso de personal militar extranjero y unidades navales al territorio nacional.

¿Qué normas permiten el ingreso de militares extranjeros?

La autorización se sustenta en el numeral 8 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, que establece entre las atribuciones del Congreso prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio nacional, siempre que no afecte la soberanía nacional.

Asimismo, la iniciativa considera la Ley 27856, que regula los requisitos para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al Perú, y las disposiciones aplicables al ingreso y permanencia de buques de guerra extranjeros en puertos nacionales y al tránsito por aguas bajo dominio marítimo peruano.

Estos procedimientos permiten establecer las condiciones, los objetivos y los plazos de permanencia de las unidades extranjeras autorizadas para ingresar al país.

En conclusión, la aprobación del proyecto permitirá continuar con los preparativos para la participación de la unidad naval chilena en el ejercicio «Neptuno». La medida busca fortalecer la cooperación entre ambos países y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias ambientales en el ámbito marítimo, bajo las condiciones establecidas por la legislación peruana.