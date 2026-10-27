Caso de coimas por ascensos contra Pedro Castillo y Walter Ayala podría archivarse este 15 de noviembre en el Congreso

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El proceso por las presuntas coimas en los ascensos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas podría quedar sin efecto legal el próximo 15 de noviembre. El abogado Luis Gutiérrez Oliva advirtió que el expediente se archivará si el Congreso no levanta el antejuicio político antes de esa fecha.

Como se sabe, la denuncia constitucional del Ministerio Público involucra al expresidente Pedro Castillo y al exministro de Defensa, Walter Ayala. Cabe mencionar que la demora en la decisión en el Congreso provocaría la caducidad administrativa del caso, lo cual impediría juzgarlos por el presunto cobro sistemático.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista con Exitosa, el abogado Luis Gutiérrez Oliva, alertó que si hasta el 15 de noviembre el Congreso no levanta el antejuicio político del expresidente Pedro Castillo y otros investigados en el caso que les sigue por el presunto cobro de coimas a oficiales de la PNP y las Fuerzas Armadas, el caso sería archivado por exceso de caducidad. Asimismo, sostuvo que desde un sector del Parlamento buscaría blindar al exmandatario. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 28, 2026

Caso contra Castillo y Ayala vencería el 15 de noviembre

La ausencia de una resolución en el Congreso antes de la fecha límite provocará que la carpeta termine archivada por exceso de caducidad. Ante ello, las diligencias de la fiscalía para procesar a los implicados quedarían invalidadas en la vía judicial.

"Si la Cámara de Diputados y el Senado no aprueban el levantamiento del antejuicio para este caso antes del 15 de noviembre, se va a archivar administrativamente de forma definitiva (...) El riesgo es real. Por más que Pedro Castillo esté en prisión preventiva por otros casos, hay que entender la magnitud de esto", dijo Luis Gutiérrez Oliva.

No obstante, la continuidad de las investigaciones depende de la rapidez con la que proceda el accionar del congreso frente al vencimiento del plazo. La detención de este trámite mantiene en espera a las instancias judiciales, quienes evalúan las acusaciones contra dichas exautoridades.

Posible blindaje en el Parlamento

Por otro lado, el abogado Luis Gutiérrez Oliva indicó que se registraron demoras durante la revisión del expediente dentro de la subcomisión a cargo del congresista Daniel Varas de Juntos por el Perú. Esta demora en el despacho originó cuestionamientos sobre presuntos bloqueos legislativos orientados a favorecer a los investigados.

"Hay que recordar que ha estado retenido, que ha estado prácticamente ralentizado en la subcomisión encargada que ha estado presidida por el señor Daniel Varas", dijo Luis Gutiérrez Oliva.

Asimismo, el especialista refirió que los integrantes de la bancada Juntos por el Perú ya habrían adelantado su postura respecto a este proceso. Según detalló, dicho grupo parlamentario tendría previsto emitir un voto en bloque durante la sesión agendada para este jueves 29 de octubre.