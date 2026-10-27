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Para atender prioridades

Keiko Fujimori saluda ahorro anunciado por Congreso Bicameral para atender el FEN y la inseguridad

La presidenta Keiko Fujimori saludó a través de sus redes sociales la decisión del Congreso Bicameral de ahorrar más de 300 mil soles, de los cuales S/. 33.6 se destinarán para atender el FEN y la criminalidad.

Presidenta Fujimori se pronunció sobre ahorro del Congreso Bicameral.
Presidenta Fujimori se pronunció sobre ahorro del Congreso Bicameral. (Composición Exitosa)

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/10/2026

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La presidente Keiko Fujimori se pronunció en redes sociales luego de que el Congreso Bicameral lograra un ahorro de 303 mil soles, de los cuales S/ 33.6 millones irán para atender la emergencia por el fenómeno El Niño. Saludó que se haya tomado esta decisión bajo el contexto que vive el país.

Dinero para atender prioridades

Con una publicación en su cuenta de X, la jefa de Estado celebró este acontecimiento acordado entre el Senado y la Cámara de Diputados, que será elemental para atender la emergencia climática que atraviesa el país y reducir los índices de criminalidad que afecta a la ciudadanía y varios sectores productivos.

"Saludo a las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la República por esta importante decisión, en un contexto de emergencia ante el fenómeno El Niño y de lucha frontal contra la criminalidad. Estos recursos serán destinados a atender las principales prioridades del país", escribió la presidenta.

Como se recuerda, este martes el presidente de la Cámara Alta, Miguel Torres y el de la Cámara Baja, Oscar Reto, anunciaron esta transferencia, que además, comprende una devolución de S/270 millones al Ejecutivo. Además, se dispusieron medidas para generar saldos presupuestales a favor del Tesoro Público.

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Keiko Fujimori cerca de los 100 días de gobierno

A poco de cumplir 100 días al frente del Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori resaltó lo que su gestión ha venido haciendo contra la inseguridad. Desde una actividad oficial en Santa Anita, donde colocó la primera piedra del centro educativo José María Arguedas, resaltó el trabajo realizado.

"El balance vendrá a los cien días, pero lo que sí creo es que estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales. Hemos logrado derribar antenas en cuatro penales. Ese es un trabajo que se inicia con mucha fuerza", manifestó.

Cabe recordar que la mandataria viajará este miércoles 28 de octubre hasta el 31 del mismo mes a El Salvador, como parte de una visita oficial que tiene en su agenda y en la que se reunirá con el presidente de este país, Nayib Bukele. Junto a ella, estarán presentes el canciller Carlos Espá y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.

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Tras el anuncio del Congreso Bicameral de un ahorro de S/ 303 millones de los cuales S/ 33.6 millones irán para atender el fenómeno El Niño y S/ 270 millones devueltos al Ejecutivo, la presidenta Keiko Fujimori saludó esta decisión acordada entre Miguel Torres y Oscar Reto.

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