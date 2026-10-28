Lionel Scaloni sufre irreparable pérdida: su madre Eulalia Marzetti falleció, según confirmó la AFA

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luto en el fútbol argentino. La madre de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, murió a los 74 años de edad, así lo confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de sus canales oficiales en redes sociales.

Murió la madre de Lionel Scaloni, DT de la selección Argentina

A través de su cuenta oficial de X, la AFA anunció este miércoles que Eulalia Marzetti, madre del seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, perdió la vida en la noche del último martes 28 de octubre en su vivienda ubicada en Pujato, en la provincia de Santa Fe, donde residía junto a su esposo.

Según se informó, el DT de la Selección Argentina de fútbol viajó hacia su localidad natal para despedir a su mamá en una ceremonia íntima, en un profundo dolor para toda su familia.

Pues como se sabe, la salud de Marzetti era una preocupación que acompañaba al entrenador argentino desde hacía años, precisamente desde 2021, cuando reveló en una rueda de prensa con motivo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2022.

"No estoy para pensar en el Mundial", dijo en aquel momento Scaloni, quien posteriormente le dedicó el título a su mamá en la Copa América 2021, el primero de su exitosa carrera al frente de la selección argentina de fútbol, con la que después logró la Finalissima 2022, el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024.

Scaloni está de luto: AFA y selección Argentina expresan su pesar

La noticia generó reacciones de solidaridad en el ámbito deportivo. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por su presidente Claudio Tapia, expresó su respaldo a través de un comunicado oficial.

"La AFA toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!", se lee en la publicación en X.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti.



El abrazo fraternal de todos los argentinos... pic.twitter.com/4Li4yR4D9t — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 28, 2026

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, también publicó un mensaje dirigido al director técnico de Argentina. "Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias" escribió. Posteriormente también envió sus condolencias la Liga Profesional de Fútbol.

¿Qué dijo Lionel Scaloni por la muerte de su madre?

Hasta el momento, Lionel Scaloni no ha brindado declaraciones a la prensa ni ha revelado mayores detalles sobre las causas exactas de la irreparable pérdida de su madre Eulalia Marzetti, conocida como "Lali".

En ese sentido, el deporte argentino está de luto luego de que la AFA confirmara que la madre de Lionel Scaloni murió a los 74 años en la noche del martes 27 de octubre en sus vivienda, en Pujato.