Ministro de Vivienda descarta reubicar a todas las familias que viven en quebradas ante llegada de El Niño

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, descartó que el Estado pueda reubicar a todas las familias que viven en quebradas y torrenteras, ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño. El funcionario pidió tomar conciencia del peligro y señaló que existen limitaciones para atender todos los casos.

Trabajos preventivos ante el fenómeno El Niño

Entre las medidas mencionadas por el titular de Vivienda figuran la limpieza y descolmatación de quebradas y cauces, además de la instalación de geomallas. Estas intervenciones buscan reducir los riesgos asociados a las lluvias y posibles desbordes en zonas donde existen viviendas expuestas.

Sin embargo, los trabajos preventivos no eliminan por completo el peligro para las familias que permanecen en estos lugares. La presencia de viviendas en áreas vulnerables continúa siendo un problema ante la posibilidad de que las lluvias incrementen el caudal y provoquen inundaciones.

"El Estado no puede cubrir todo eso. Cada familia tiene que tomar conciencia de la situación", sostuvo.

El ministro sostuvo que la responsabilidad de prevenir situaciones de riesgo también requiere que las familias reconozcan el peligro de permanecer en esos espacios. El ministro insistió en la necesidad de evitar nuevos asentamientos en los cauces.

"Cuando entra el agua se ven perjudicadas, salen de la situación, luego vuelven a entrar a la torrentera, están construyendo casas en medio del cauce", indicó.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, descartó que el Estado vaya a reubicar a las familias que habitan en las quebradas, en el marco de la llegada del fenómeno El Niño. En ese sentido, indicó que el Ejecutivo... pic.twitter.com/mZUUSnpMlq — Exitosa Noticias (@exitosape) October 27, 2026

Ministro pide conciencia a las familias que viven en quebradas

El titular de Vivienda explicó que el Gobierno no puede asumir por sí solo todas las necesidades de reubicación de las personas asentadas en zonas vulnerables. Este pronunciamiento se dio en relación con las medidas que se requieren para afrontar los riesgos del fenómeno El Niño.

Previamente, el 25 de octubre el ministro ya había exhortado a las familias que viven en torrenteras a abandonar esas zonas ante la posibilidad de desbordes. En ese pronunciamiento, pidió priorizar la protección de la vida y prepararse frente a los riesgos asociados a las lluvias.

Hasta el momento, no se precisó cuántas familias tendrían que ser reubicadas ni se dio un cronograma para trasladarlas. Tampoco se obtuvo un plan específico de reasentamiento o las alternativas que se ofrecerían a quienes no puedan abandonar sus viviendas.

El pronunciamiento del ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas vuelve a poner el foco en la prevención ante el fenómeno El Niño, los trabajos en quebradas y torrenteras y la situación de las familias que viven en zonas expuestas.