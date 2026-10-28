Deportivo Moquegua denuncia "mensajes contra sus jugadores" y anuncia acciones legales antes de enfrentar a ADT

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Deportivo Moquegua denunció comunicaciones dirigidas a futbolistas de su plantel que, según su pronunciamiento, comprometen sus principios y valores deportivos.

A través de un comunicado difundido el martes 27 de octubre, anunció que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades. La denuncia se produce en la previa de su visita a ADT por el Torneo Clausura 2026.

¿Qué denunció el club sureño?

La institución señaló que tomó conocimiento de llamadas y mensajes enviados a sus jugadores, los cuales calificó como actos delictivos antideportivos. Sin embargo, no difundió el contenido de las comunicaciones ni identificó públicamente a quienes las habrían realizado.

Por ahora, tampoco precisó cuántos futbolistas recibieron estos contactos . El alcance y las circunstancias de los hechos deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Anuncian medidas legales y defensa del juego limpio

Deportivo Moquegua aseguró que adoptará las acciones legales que correspondan y recurrirá a las instancias competentes para que se identifique a los responsables. Su comunicado expresa la intención de denunciar los hechos, pero no detalla diligencias ya realizadas por las autoridades.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la integridad deportiva, la transparencia y el respeto por la competencia. El club sostuvo que actuará con firmeza frente a cualquier conducta que pueda perjudicar a la institución.

En 2025 reportó amenazas contra su plantel

La institución ya había denunciado una situación similar en octubre de 2025, cuando disputaba la Liga 2 y buscaba el ascenso. Entre quienes hicieron públicas esas comunicaciones estuvieron Jersson Vásquez y el arquero Renzo Figueroa. Aunque existe ese antecedente, no se ha establecido una relación entre los responsables de aquellos mensajes y los contactos denunciados ahora

Jersson Vásquez (izquierda) y Renzo Figueroa (arquero), en 2025, reportaron denuncias similares

La denuncia llega antes del encuentro ante ADT

El elenco moqueguano tiene programado enfrentar a ADT como visitante este miércoles 28 de octubre, a las 11:00 a. m., por la fecha 14 del Torneo Clausura. El compromiso será transmitido por L1 Max.

En la jornada anterior, Deportivo Moquegua perdió 1-0 ante Alianza Lima, con un gol de Alan Cantero. La cercanía entre ese encuentro y el comunicado no permite atribuir los mensajes a un club o a personas determinadas.

La denuncia coloca bajo atención la seguridad de los futbolistas y la transparencia de la competencia. Mientras prepara su siguiente partido, Deportivo Moquegua anunció que recurrirá a las autoridades para esclarecer las comunicaciones, cuyo contenido y autoría todavía no han sido detallados públicamente.