Congreso: Pleno debatirá este miércoles dictamen de crédito suplementario por más de S/8 millones

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República sesionará este miércoles 28 a partir de las 11:30 horas para debatir el dictamen recaído en el Proyecto de Ley n.º 5, que propone aprobar créditos suplementarios en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

La medida, adoptada por acuerdo de la Junta de Portavoces Conjunta bajo la conducción del presidente del Parlamento, Miguel Ángel Torres Morales, busca fondear acciones prioritarias ante el fenómeno El Niño 2026-2027, así como reforzar la infraestructura, la seguridad ciudadana, la salud y la educación en diversos pliegos del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales.

¿Cómo se desarrollará el debate?

Para el desarrollo del debate, la Junta de Portavoces estableció un tiempo global de una hora y media tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados, asignando diez minutos al presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, el senador José Arista (Fuerza Popular), para la sustentación inicial de la iniciativa.

Asimismo, en la misma sesión se abordará también el dictamen del Proyecto de Ley n.º 1, orientado a aprobar la Cuenta General de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, instrumento que consolida la gestión financiera y presupuestaria de todo el sector público.

La postura del Ministerio de Economía

Previamente, el dictamen había recibido luz verde en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Sobre este paquete fiscal, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, había señalado tras la aprobación que, si bien cerca del 25% del total autorizado se canalizará de manera directa a la mitigación de los estragos climáticos, el financiamiento responde a una necesidad estructural del Estado.

"Este crédito suplementario no es por El Niño, así no hubiera habido Niño era necesario; como digo, hay gastos estructurales como las pensiones, por ejemplo, y gastos en educación y en salud que hay que hacerlo de todas maneras", enfatizó el titular.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro de Economía, Elmer Cuba, se refirió a la aprobación del crédito suplementario e indicó que un 25 % iría para enfrentar el fenómeno El Niño. No obstante, precisó que aunque el evento meteorológico no ocurriera, era necesario para... pic.twitter.com/c1JOQaR6Pv — Exitosa Noticias (@exitosape) October 21, 2026

Asimismo, subrayó que los recursos también garantizan la operatividad de los servicios esenciales y la sostenibilidad fiscal del país ante los desafíos del año en curso, con un fenómeno de El Niño que amenaza con extenderse durante el transcurso del siguiente año 2027, donde los efectos serán inevitables pero con el objetivo de mitigarlos.

La sesión plenaria de este miércoles marcará un hito legislativo clave para la ejecución presupuestal del 2026, equilibrando la urgencia de recursos para la prevención de desastres naturales con la cobertura de obligaciones financieras y sociales estructurales del Estado.