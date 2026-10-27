El Salvador: Ernesto Álvarez afirma que Gobierno buscará conocer la estrategia inicial de Bukele contra el crimen

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la ofensiva del Ejecutivo contra la delincuencia y el sicariato, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, confirmó que la delegación oficial liderada por la presidenta Keiko Fujimori que viajará a El Salvador, buscará recoger experiencias clave de la gestión de Nayib Bukele.

Un viaje para entender cómo inició el 'Plan Bukele'

Durante una entrevista concedida al medio El Montonero, el alto funcionario enfatizó que el interés central no radica únicamente en las megacárceles de máxima seguridad, sino en comprender los pasos iniciales del proceso que puso fin a una larga era de violencia desmedida ejercida por las bandas criminales.

"Queremos detalles en El Salvador para recoger la experiencia, no solamente lo que ya se vea, sino de cómo se desarrolló la primera etapa del gobierno de Bukele en función al crimen organizado cuando no tenía mayoría parlamentaria", explicó Álvarez.

En esa línea, el ministro subrayó la necesidad de analizar el funcionamiento de los subsistemas especializados de jueces, fiscales y policías que permitieron golpear a las estructuras criminales en su fase de gestación

Señala a sectores de izquierda

Asimismo, el ministro abordó las trabas legislativas y el rechazo que diversas iniciativas de seguridad han generado en el Congreso. Álvarez atribuyó las objeciones y la negativa a respaldar las facultades y normativas contra el crimen a sectores políticos alineados con la izquierda, señalando que responden a visiones ideológicas alejadas de las necesidades ciudadanas.

"Yo entiendo al extremo izquierdo; en realidad, lo que propone es un modelo alternativo de sociedad [...] quisieran que todo fracase", aseveró el titular

Asimismo, Álvarez cuestionó que sectores moderados o que se califican de centro mantengan temores o recelos políticos para articular un frente común junto al Ejecutivo frente a la emergencia nacional.

Contraste institucional: un modelo inviable para el Perú

Como contrapeso a la expectativa en torno a los modelos extranjeros, diversos especialistas han señalado los límites estructurales que enfrenta el país. Tal es el caso del exministro del Interior Dimitri Senmanche, quien advirtió que las estrategias aplicadas en Centroamérica no son mecánicamente replicables.

En diálodo con Exitosa, el exfuncionario señaló que, debido al profundo impacto de la corrupción en las propias instituciones públicas del Perú, cualquier política de persecución penal se vería mermada y no sería efectiva a menos de que esté acompañada de un saneamiento interno y sólidos pilares preventivos.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Dimitri Senmanche, se refirió sobre el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador para reunirse con su homólogo Nayib Bukele. En ese sentido, mencionó que si bien es cierto que el plan... pic.twitter.com/mXEqdAwFuM — Exitosa Noticias (@exitosape) October 28, 2026

La inminente misión oficial a El Salvador refleja la intención del Ejecutivo de nutrir su estrategia de seguridad con referentes internacionales de impacto, aunque el éxito de estas medidas en el ámbito nacional dependerá ineludiblemente de superar las pugnas políticas en el Parlamento y depurar los flancos institucionales frente a la corrupción.