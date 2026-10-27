Congreso: Senado y Cámara de Diputados destinan más de S/33 millones a la atención del fenómeno El Niño

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Senado, Miguel Torres, y el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar de Jesús Reto, anunciaron la transferencia de más de S/33 millones destinados a financiar las acciones de respuesta ante la emergencia climática generada por el fenómeno El Niño.

Medidas de racionalización del gasto y gestión presupuestaria parlamentaria

El presidente del Senado detalló que las políticas administrativas aplicadas para la reducción de gastos corrientes en la gestión parlamentaria. Las mesas directivas dispusieron medidas para generar saldos presupuestales a favor del Tesoro Público.

"La desconfianza no nació de la nada y no se corrige con discursos, se corrige con hechos. Por eso hoy no traemos una promesa, traemos orden y un resultado", indicó Miguel Torres.

Torres sostuvo que la administración de los recursos del Estado demanda un manejo riguroso enfocado en la atención de las necesidades prioritarias de la ciudadanía. La estrategia de austeridad fue consensuada entre las bancadas parlamentarias de la Cámara Alta y la Cámara Baja.

"El dinero público no es del Congreso ni del Gobierno ni de ninguna autoridad es de quien madruga para abrir su puesto en el mercado, quien espera su sueldo a fin de mes, de cada peruano que paga sus impuestos, a nosotros solo nos toca cuidarlo, sabiendo siempre quien es", indicó.

El plan de racionalización abarcó la revisión de contratos de servicios corporativos y la optimización de las compras de bienes institucionales. Las comisiones de administración velaron por el cumplimiento de los topes de gasto en cada uno de los pliegos del Parlamento.

"Desde las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados decidimos empezar poniendo orden en casa. Hemos venido eliminando alquileres racionalizando gastos y administrando cada solo como lo que es", indicó.

Transferencia de fondos a la emergencia del Fenómeno El Niño

Miguel Torres señaló que el proceso de reordenamiento administrativo permitió generar un ahorro integral que bordea los S/303 millones durante el ejercicio fiscal en curso. De dicha suma global, se concretó la asignación efectiva de S/33.6 millones para la atención inmediata del evento climático.

"Hemos logrado ahorrar aproximadamente S/303 millones, de esa cifra ya hemos transferido S/33.6 millones para atender la emergencia del fenómeno El Niño y hoy el Congreso de la República devuelve otros S/ 270 millones al Poder Ejecutivo para las prioridades más urgentes del país", señaló.

El saldo complementario devuelto al Poder Ejecutivo, equivalente a S/270 millones, podrá ser utilizado por el Gobierno Central para el equipamiento de seguridad ciudadana y la adquisición de infraestructura logística. Las autoridades precisaron que el monto retornado representa el valor estimado de más de 1,350 patrulleros para las fuerzas policiales.

En ese sentido, el fenómeno El Niño contará con recursos presupuestales provenientes del ahorro institucional del Congreso para financiar las labores de prevención y respuesta en las regiones afectadas.