Unicef: cerca de 3 millones de menores estarían expuestos a peligros para su salud ante El Niño

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Carlos Albrecht, oficial de Salud de UNICEF, alertó sobre los riesgos que enfrentan los niños ante los posibles impactos del fenómeno El Niño en el Perú. Cerca de 3 millones de menores estarían en zonas de riesgo, expuestos a amenazas que podrían afectar su salud y bienestar.

Estimación de la población infantil en riesgo y vulnerabilidad de servicios básicos

Las proyecciones elaboradas por el organismo internacional combinaron los datos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

"Se calcula que son aproximadamente 3 millones de niños y adolescentes viviendo en esta zona por eso usando información del Cenepred y la información del último censo del INEI", indicó Carlos Albrecht, oficial de Salud de Unicef.

La principal amenaza identificada para la niñez radica en la interrupción temporal de las prestaciones públicas fundamentales debido a la afectación de las vías de comunicación e infraestructura urbana. Las emergencias por precipitaciones pluviales e inundaciones comprometen la continuidad de los programas de asistencia social y salud preventiva.

"Como parte de este cálculo que hemos hecho uno de los principales problemas que pueden tener estos niños es no acceder a los servicios básicos justamente lo que usted menciona, salud y educación", señaló el vocero.

La restricción en el acceso a agua potable y saneamiento adecuado durante los desastres naturales incrementa la probabilidad de brotes de enfermedades infectocontagiosas entre la población infantil. Las autoridades sanitarias y los organismos multilaterales priorizan el monitoreo en las áreas donde las precipitaciones suelen originar anegamientos prolongados.

Infraestructura en riesgo y recomendaciones institucionales de prevención

La evaluación técnica sobre la infraestructura pública determinó que alrededor de 2,000 establecimientos de salud de primer nivel y 19,000 instituciones educativas se ubican en áreas propensas a sufrir inundaciones o deslizamientos de tierra. El eventual colapso o daño de estos locales pondría en riesgo la atención médica periódica de miles de gestantes y menores de edad.

"Se estima que son 2000 establecimientos de salud que se encuentran igual en zonas de alto y muy alto riesgo 19 mil colegios que también están en zona de alto y muy alto riesgo. Entonces la recomendación principal es que los servicios se mantengan, estos niños que requieren una vacuna, un control de crecimiento y desarrollo, una gestante que requiera su control prenatal que no pierda eso", indicó el especialista.

Por último, las recomendaciones de Unicef instan a los tres niveles de gobierno a implementar planes de contingencia para la protección de la infraestructura asistencial y educativa frente al fenómeno El Niño.