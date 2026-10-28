Perú cae 4-3 a Italia en dramática definición por penales en los 16avos de final del Mundial Sub 15

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana cayó 4-3 ante su similar de Italia en una dramática definición de penales, en un encuentro correspondiente por los 16avos de final de la Copa Mundial y Festival Sub 15 que se viene desarrollando en Azerbaiyán.

Perú cayó 4-3 ante Italia por los 16avos de final del Mundial Sub15

El cuadro patrio disputó desde las 5:30 a.m., en el Campo 3 A en el Complejo de Competición de Hovsan, un partido de poder a poder contra una de las escuadras que figuran entre las favoritas para poder llevarse el trofeo de esta justa mundialista.

Los dirigidos por Diego Ortiz sorprendieron a la Azzurri con un rápido contragolpe que dejó atónito a los europeos. A los 6 minutos Jean Franco Trujillo cogió el esférico, evadió al defensa rival y emprendió un veloz ataque por el carril derecho culminando la jugada letal en el grito de gol de la Blanquirroja.

Sin embargo, la alegría del combinado peruano no dudaría mucho debido a que tan solo cinco minutos después llegó la igualdad para el conjunto italiano desde los doce pasos tras un buen disparo de Manuel Ferraro. El jugador rival no desaprovechó la oportunidad para poner todo en orden e impulsar a su selección a luchar ante los peruanos.

🚨 NO PUDO SER PARA LA BICOLOR 🇵🇪 Tras el 1-1 en los 40', Perú cayó 4-3 ante Italia por penales en los 16avos de final y se quedó sin chances de pelear por el título del Mundial Sub-15. ➡️ Su próximo partido será contra Angola. https://t.co/ClyzK0e5CC Lee también Partidos de HOY, miércoles 28 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO October 28, 2026

Perú pudo aumentar la ventaja en el marcador desde la vía penal, sin embargo, Dayro Maldonado falló en el momento más inoportuno y no pudo darle la victoria dentro de los 90 minutos a la Bicolor. Y cuando se se disputaba el epílogo del compromiso el cojunto peruano Sub15 se quedó con uno menos, en una decisión del árbitro que fue cuestionada.

Por tal motivo, el partido se definió por penales. Allí el cuadro nacional falló en dos ocasiones y la selección italiana mostró efectividad consiguiendo así su boleto para los octavos de final de la Copa Mundial desarrollada en Azerbaiyán.

¿Qué sigue para la selección peruana en el Mundial Sub 15?

Recordemos que Perú ingresó al selecto grupo de los 32 mejores equipos del Mundial y pese a la dolorosa derrota ante Italia se mantendrá en competencia, en un mini torneo para ubicarse entre los puestos 32 y 17 de la Copa del Mundo.

Tras culminar sus aspiraciones para poder avanzar a los octavos de final del certamen, ahora la selección peruana enfrentará este miércoles antes del mediodía (hora peruana) a Angola, que cayó 5-1 ante República Checa.

En síntesis, la selección peruana cayó 4-3 ante su similar de Italia en una definición de penales, en un cotejo correspondiente por los 16avos de final de la Copa Mundial y Festival Sub 15 que se viene desarrollando en Azerbaiyán.