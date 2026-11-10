Senado decidirá este miércoles 11 de noviembre si Keiko Fujimori viaja a China y Japón para reuniones oficiales

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Senado de la República evaluará este miércoles 11 de noviembre la solicitud de autorización para que la presidenta Keiko Fujimori realice una visita oficial a China y Japón. El debate está programado para las 11:30 horas y forma parte de los asuntos que el Pleno analizará durante la jornada parlamentaria.

La propuesta corresponde al Proyecto de Resolución Legislativa 22, que plantea permitir que la jefa de Estado salga del territorio nacional del 15 al 21 de noviembre de 2026. La Junta de Portavoces del Senado acordó incluir el tema en la agenda, durante una sesión conducida por el presidente de la Cámara Alta, Miguel Ángel Torres Morales.

Para la discusión de esta solicitud se estableció un tiempo de 30 minutos, que será distribuido de manera proporcional entre los grupos parlamentarios. De esta forma, los senadores podrán exponer sus posiciones antes de que el Pleno adopte una decisión sobre el permiso solicitado por el Ejecutivo.

Keiko Fujimori participará en encuentro de APEC en China

El pedido de autorización fue remitido por el Poder Ejecutivo en la víspera. De acuerdo con el documento, uno de los principales objetivos del viaje presidencial es la participación de Keiko Fujimori en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrollará en la ciudad de Shenzhen, en la República Popular China.

La reunión está prevista para los días 18 y 19 de noviembre de 2026. La visita a China forma parte de las actividades oficiales que la mandataria busca cumplir durante su salida del país, cuyo periodo solicitado comprende una semana.

Asimismo, la agenda presidencial contempla una visita a Tokio, Japón, el 20 de noviembre. En esa ciudad, Fujimori tiene previsto sostener una reunión cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

La autorización del Senado resulta necesaria para que la presidenta pueda salir del territorio nacional durante las fechas señaladas. Por ello, el debate de este miércoles será clave para definir si el viaje oficial puede concretarse según el cronograma planteado por el Ejecutivo.

#SenadoInforma I Senado analizará este miércoles autorización de viaje presidencial a China y Japón. 🗞️ https://t.co/SvjdAR5LPD https://t.co/j5HaAb6XyS — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 10, 2026

Senado también debatirá ingreso de unidad naval y emergencia en Ica

Además de la solicitud presidencial, el Pleno analizará otros asuntos incluidos en su agenda. Entre ellos figura el Proyecto de Resolución Legislativa 17-2026-2031-S, que propone autorizar el ingreso y tránsito en territorio peruano de una unidad naval y personal militar de la República de Corea, portando armas de guerra.

También se discutirá la Moción 122, que plantea la conformación de una comisión especial dedicada a los pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas, el pueblo afroperuano y las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Otro de los temas será la solicitud de prórroga del Decreto Supremo 132-2026-PCM, que declara el estado de emergencia en los distritos de Pisco y San Andrés, ubicados en la provincia de Pisco, departamento de Ica.

Para cada una de estas tres proposiciones se asignó un periodo de debate de 30 minutos. Así, el Senado abordará una agenda que incluye tanto asuntos vinculados a las actividades internacionales de la presidenta como medidas legislativas y administrativas de interés nacional.

En conclusión, la sesión de este miércoles permitirá al Pleno evaluar el permiso para el viaje presidencial a China y Japón, además de otros temas pendientes. La decisión sobre la solicitud de Keiko Fujimori determinará si la mandataria puede cumplir las actividades oficiales previstas para noviembre.