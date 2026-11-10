Paul Michael conmueve al revelar que perdió a su segundo hijo antes de viajar a España

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paul Michael contó uno de los episodios más dolorosos de su vida: perdió a su segundo hijo. Según contó, la pérdida ocurrió antes de viajar a España junto a su familia y antes de ser conocido en la televisión.

Paul Michael revela que iba a tener un segundo hijo

La expareja de Pamela López conmovió a más de uno de sus seguidores tras confesar en una reciente entrevista con Verónica Linares, una experiencia personal que hasta ahora era poco conocida. Paul Michael abrió su corazón y recordó que estuvo a punto de convertirse en nuevamente padre, pero una dolorosa pérdida cambió los planes que tenía para su familia.

El integrante del reality 'Esto es Guerra' contó que, antes de alcanzar popularidad en la televisión peruana, tenía previsto viajar a España junto a la madre de su primera hija. Ambos esperaban emocionados la llegada de su segundo bebé hasta el punto de decidir viajar al país europeo para que el menor pueda crecer allí y conseguir los documentos necesarios para establecerse.

Sin embargo, todos sus planes se vienieron abajo por una lamentable pérdida, a solo 10 días de su emprender el viaje par comenzar una nueva vida junto a su familia.

"Michelle me había conseguido un casting para Esto Es Guerra pero yo les dije tengo un viaje.... Me fui para España otra vez porque iba a tener otro hijo con la mamá de mi hija (...) Lo perdió, compramos los pasajes en vano porque diez días antes de viajar perdió el bebé, se le quedó en una trompa de Falopio", contó Paul Michael.

Paul Michael sobre Pamela López en los Premios Heat

Durante la entrevista, Paul Michael no evitó pronunciarse sobre su expareja, Pamela López. En primer lugar, sostuvo que fue él quien la convenció a la popular "KittyPam" para ingresar a 'La Granja VIP' y así tener un ingreso económico que la ayude a solventar los gastos de su familia. Seguidamente, contó que le hubiera gustado ir con ella a los Premios Heat porque era un sueño que querían cumplir juntos.

"No hablamos, pero la última vez que nos vimos en 'MQM' conversamos bien, tranquilo. (...) Estamos bien, igual yo le deseo lo mejor y ella a mí. Me hubiera gustado estar ahí también compartiendo eso (Premios Heat) porque era un sueño de ambos, pero la vida sigue", indicó el artista peruano.

Es así como Paul Michael recordó un doloroso momento: perdió a su segundo bebé. La pérdida ocurrió apenas diez días antes de la fecha programada para viajar a España, por lo que los pasajes que habían comprado quedaron sin utilidad.