JNE pudo rechazar los intentos de reelección encubierta desde el comienzo, señala Gunther Gonzáles

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gunther Gonzáles, sostuvo que el organismo electoral tuvo la oportunidad de rechazar desde el inicio los intentos de reelección encubierta de algunos candidatos que buscaban postular como primeros regidores, pese a que los aspirantes a las alcaldías habían renunciado.

JNE pudo rechazar intentos de reelección encubierta

Como parte de su diálogo con Exitosa, Gonzáles indicó que, anteriormente se presentaron tachas, exclusiones y pedidos para impedir estas candidaturas, pero fueron desestimados por mayoría. En ese sentido, el representante consideraba que los candidatos estaban buscando asumir una alcaldía de manera indirecta, al presentarse como primeros regidores en listas donde ya no figuraba el postulante original al cargo municipal.

"Yo desde el principio, hace meses, he estado emitiendo votos en minoría respecto a la postulación de estas personas cuando postulaban como primer regidor y el candidato a alcalde ya había renunciado. Entonces, al tratarse de lista única, ellos en la práctica estaban postulando como alcaldes", manifestó.

En esa línea, el integrante del Pleno del JNE consideró que existía una oportunidad para impedir estas candidaturas desde una etapa inicial del proceso electoral. Para sustentar su posición, señaló que quienes tienen prohibido ejercer el cargo de alcalde tampoco deberían estar habilitados para postular a través de una modalidad que les permita llegar a esa función.

"Si tú no puedes ejercer como alcalde por una prohibición de la Constitución, tampoco puedes postular. Hubo tachas, hubo exclusiones, hubo pedidos en ese sentido, pero se desestimaron por mayoría", precisó.

Cuestiona falta de interpretación previa en el JNE

Asimismo, explicó que existió un segundo momento en el que se pudo establecer un criterio sobre estas candidaturas, antes de que se desarrollara el debate electoral. Según detalló, algunas organizaciones políticas solicitaron al organismo electoral aclarar si los postulantes recibirían sus credenciales en caso de resultar ganadores.

Sin embargo, indicó que el presidente del JNE manifestó que el asunto sería resuelto cuando se presentara cada caso concreto. Frente a ello, Gunter González consideró que era imprescindible establecer una interpretación previa para evitar incertidumbre durante el proceso.

"Yo particularmente en ese caso siempre sostuve que era necesario, era imprescindible una interpretación previa", afirmó.

Finalmente, Gunther Gonzáles aclaró que la organización del debate electoral no es competencia del Pleno del JNE, ya que este órgano colegiado se encarga principalmente de resolver asuntos deliberativos, por lo que sus atribuciones no comprenden todos los aspectos del proceso electoral.