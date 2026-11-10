Papa León XIV en Perú: IPEN y PNP desplegarán equipos especiales para detectar explosivos y materiales radiactivos

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita del papa León XIV al Perú contará con un importante despliegue de seguridad para prevenir posibles amenazas durante sus actividades públicas. El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y la Policía Nacional del Perú (PNP) reforzarán sus capacidades de detección radiológica y respuesta ante eventuales incidentes que involucren materiales nucleares o radiactivos.

Como parte de este operativo, personal especializado utilizará equipos de detección de radiación para inspeccionar las diferentes sedes contempladas en la agenda del pontífice. Las revisiones también permitirán descartar la presencia de posibles explosivos, como dinamita, pólvora o C4 , antes de la realización de las actividades programadas.

El despliegue comprenderá las ciudades y localidades que visitará León XIV: Lima, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa. Además, las autoridades realizarán nuevamente estas acciones preventivas para este miércoles 11 de noviembre, antes de la llegada del Santo Padre al territorio peruano, prevista para las 5:30 p. m.

¿Cómo será el operativo de seguridad para la visita del papa León XIV?

El IPEN y la PNP realizarán una exhibición de vehículos y equipos especializados de detección radiológica, herramientas que serán utilizadas durante el recorrido papal para identificar posibles riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.

Estas acciones buscan garantizar que los espacios donde se congregarán los fieles y donde el pontífice cumplirá sus actividades religiosas y protocolares cuenten con las condiciones de seguridad necesarias.

IPEN capacitó a policías en seguridad física nuclear

Como antecedente de este despliegue, el pasado 22 de octubre, el IPEN desarrolló el taller formativo denominado 'Seguridad física nuclear en grandes eventos públicos', dirigido a efectivos policiales de Lima y distintas regiones del país.

La capacitación se realizó bajo modalidades presencial y virtual, con el propósito de fortalecer los conocimientos técnicos y operativos del personal encargado de intervenir ante posibles incidentes relacionados con materiales radiactivos.

Durante las sesiones, los participantes recibieron instrucción sobre detección de materiales radiactivos, monitoreo radiológico y aplicación de protocolos de intervención en campo frente a eventuales contingencias.

El refuerzo de estas capacidades también cobra relevancia ante los incidentes registrados en Argentina durante la gira del pontífice . En ese país, un hombre fue detenido en Bahía Blanca tras ser acusado de amenazar de muerte al papa. Asimismo, una llamada anónima al servicio de emergencias 911 alertó sobre otra amenaza, lo que motivó la intervención de la División Antiterrorismo de la Policía Federal.

En conclusión, el trabajo conjunto del IPEN y la PNP busca reducir los riesgos durante la visita apostólica y garantizar controles especializados en cada escenario. La inspección de las sedes y la preparación del personal serán fundamentales para resguardar al pontífice y a los miles de fieles que participarán en sus actividades en el Perú.