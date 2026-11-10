Ofició la boda de su exnovia y sorprendió a todos con una INESPERADA confesión

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un sacerdote sorprendió a los invitados a una boda al revelar durante su homilía que había tenido una relación sentimental con la novia. El caso se volvió viral en las redes sociales.

Sacerdote revela que tuvo una relación con la novia

Muchas parejas deciden dar el siguiente paso en su relación: darse el "sí" en el altar. Es así como una joven identificada como María Korina, organizó todos los detalles para que su boda sea un momento inolvidable junto al amor de su vida.

Llegó el día tan esperado: la boda. Ella junto a su futuro esposo llegaron hasta la iglesia ubicada en Batangas, en Filipinas, sin imaginar que protagonizarían una escena que se volvería en las redes sociales. Pues bien, el sacerdote que oficiaría las nupcias era nada más ni nada menos que su expareja.

El sacerdote Roniel Sulit reconoció a María y en vez de guardarse ese dato, no dudó en revelarlo, sorprendiendo a más de uno de los invitados, inluso al novio, ya que no esperaban que él haya mantenido una relación sentimental con la novia.

Invitados sorprendidos con la confesión del sacerdote

El insólito caso se registró en la parroquia de Santo Niño de Lipa, donde Sulit pronunció la homilía durante la boda de María Korina con su novio, Manuel. La inesperada confesión provocó las risas y aplausos de los asistentes a la ceremonia religiosa.

Pues bien, para muchos les sorprendió el inesperado reencuentro, ya que mientras ella encontró el amor de su vida, él se enfocó en llevar una vida dedicada a Dios.

Pese a que algunos consideraban que la revelación arruinaría el momento, no fue así porque lo tomaron como una peculiar anécdota que quedará en los corazones de los ahora marido y mujer. Finalmente, el sacerdote, exnovio de la prometida, le deseó la felicidad y bendijo su unión en el altar junto a sus seres queridos.

Reacción al caso en Filipinas, en redes sociales

Como era de esperarse, el caso se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios en las redes sociales. Entre ellos: "Quédate callado hombre, te quisiste vengar así", "ese sacerdote le gusta ver el pueblo arder", "llegó al altar siempre con él".

De esa manera, un nuevo caso generó el debate en las redes sociales, pues bien, un sacerdote confesó que la novia que iba a casar era su expareja, dejando soprendido al prometido e invitados. Muchos lo cuestionaron por no guardar el secreto en un momento especial.