Senadores y diputados ganarán lo mismo y tendrán la misma cantidad de asesores, asegura Calisto Giampietri

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de las críticas por el incremento de costos que supone el retorno de la bicameralidad en el Congreso peruano, el senador electo Francisco Calisto Giampietri aclaró que tanto senadores como diputados recibirán el mismo sueldo y contarán con la misma cantidad de asesores.

En entrevista con Exitosa, el parlamentario de Renovación Popular sostuvo que se está trabajando para "frenar cualquier impacto negativo" en el presupuesto y que el Senado aportará un "mayor peso específico" en la calidad de las leyes.

Sueldos y asesores

Calisto enfatizó que no habrá diferencias remunerativas entre las dos cámaras. Los senadores y diputados percibirán el mismo sueldo y tendrán acceso al mismo número de asesores, lo que busca evitar un desbalance en el gasto.

Según explicó, cada despacho podría contar con hasta siete asesores, pero no se contempla un incremento respecto a lo que ya se maneja en la Cámara de Diputados. "No se va a aumentar el número de asesores", aseguró, descartando que la bicameralidad implique una expansión burocrática desmedida.

El legislador también recordó que actualmente se ha reducido la creación de comisiones especiales, precisamente para evitar mayores gastos administrativos. Con ello, se busca contener el presupuesto y dar señales de responsabilidad fiscal en un contexto donde la ciudadanía observa con recelo el aumento de funcionarios y sueldos.

El papel del Senado

Más allá del aspecto económico, Calisto defendió la importancia institucional del Senado. Señaló que esta cámara funcionará como un espacio reflexivo, capaz de dar mayor consistencia a las leyes que se aprueben.

"La bicameralidad le va a traer, de alguna u otra forma, sosiego al Perú en el tema de generación de leyes que no tienen ningún sentido y muchas de ellas son declarativas. Creo que una cámara reflexiva, como se le dice al Senado, va a dar un mayor peso específico a las leyes que se vayan a sacar", afirmó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el senador electo por Renovación Popular, Francisco Calisto Giampietri, señaló que se acordó que tanto senadores como diputados tengan el mismo sueldo y la misma cantidad de asesores. Sobre el papel del Senado,... pic.twitter.com/GQciTgWMdu — Exitosa Noticias (@exitosape) July 17, 2026

Las declaraciones de Calisto se producen en medio de un debate sobre el costo de la bicameralidad. Diversos especialistas han advertido que el retorno a dos cámaras implica un gasto significativo en sueldos, bonificaciones y personal.

Se estima que el Congreso podría desembolsar más de S/73 millones anuales solo en remuneraciones directas, además de los gastos en asesores y servicios administrativos. Aunque el Tribunal Constitucional ya rectificó que los legisladores no tendrán iniciativa de gasto, el tema de los sueldos y la expansión de personal sigue siendo motivo de preocupación.

El mensaje de Giampietri busca transmitir calma frente a las críticas por el costo de la bicameralidad. Sin embargo, el debate continúa abierto: mientras algunos defienden este sitema parlamentario como un mecanismo para mejorar la calidad de las leyes, otros cuestionan si el país puede sostener el incremento presupuestal que supone mantener dos cámaras en un contexto de restricciones fiscales.