Pedro Castillo: Flavio Cruz asegura que eventual indulto al expresidente "no está en agenda"

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Flavio Cruz Mamani, aseveró que dentro del Gobierno de José María Balcázar no está en agenda la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo Terrones.

Lo dicho por el también congresista de Perú Libre se da en un contexto donde el Grupo de Trabajo Detención Arbitraria de la ONU aseveró que la detención del exmandatario fue "arbitraria", recomendando su libertad y el pago de una indemnización a su favor.

No estuvo en agenda en la última sesión del Consejo de Ministros

Desde el distrito de Magdalena del Mar, el flamante miembro del Gabinete Ministerial reveló que el tema en cuestión no estuvo agendado en la sesión del Consejo de Ministros del miércoles 15 de julio, descartando así que sea una de las prioridades del Ejecutivo a 12 días de dejar el cargo a la administración de Keiko Fujimori.

"Ayer tuvimos Consejo de Ministros y en ningún caso se tocó el tema. No está en la agenda, ni siquiera entre los rumores, así que yo no sé por dónde se pone en agenda del país, ese no es el tema. En términos formales, al menos en el Consejo se ha hablado nada de eso", señaló.

La declaración de Cruz Mamani se da un día después de que el excandidato presidencial Roberto Sánchez exigiera a la presidenta electa la liberación del exmandatario, condenado por el Poder Judicial a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión por su intento de golpe de Estado.

Admiten a trámite habeas corpus para lograr su excarcelación

El último 13 de julio, el Poder Judicial admitió a trámite el recurso de habeas corpus interpuesto por el exministro de Defensa, Walter Ayala, con la finalidad de recuperar la libertad del condenado exmandatario, teniendo en consideración lo recomendado por el organismo de las Naciones Unidas.

En ese sentido, solicita que se declaren nulos todos los actuados procesales contra Castillo Terrones; es decir, la resolución legislativa que declaró su vacancia en el Congreso, las órdenes de prisión preventiva que le impuso el PJ y la sentencia en primera instancia recibida en noviembre del 2025.

Vale mencionar que, el petitorio presentado ante el Segundo Juzgado Constitucional se basa en que presuntamente se vulneró el procedimiento de antejuicio político, así como el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el principio de legalidad y el derecho a ser juzgado por un tribunal competente.

Sobre lo señalado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, Ayala Gonzáles apunta como responsables del presunto perjuicio contra su patrocinado al presidente José María Balcázar, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, al Congreso, a los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al juez Juan Carlos Checkley Soria y al Ministerio Público.

Mientras el representante del Gobierno descarta que se evalúe un indulto en favor de Pedro Castillo, un sector en mayoría de clase política rechaza dicha posibilidad.