Alcaldes de Lima norte piden a Keiko Fujimori acciones contra la inseguridad ciudadana y prevención en zonas vulnerables

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, sostuvo una reunión con los alcaldes de Lima norte, a fin de empezar a articular gestiones para atender el principal flagelo que atenta contra sus distritos y es el crimen organizado.

El encuentro de los burgomaestres con la mandataria se da horas después de que sostuviera un encuentro con el presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno, donde el tema de la lucha contra la delincuencia fue uno de los puntos en agenda, dejando en claro que será una de sus principales a prioridades a mitigar desde 28 de julio.

Demandas para contrarrestar la delincuencia y atención en zonas vulnerables ante sismos

Tras culminar la reunión con la mandataria electa, los alcaldes del Rímac y de San Martín de Porres, Néstor de la Rosa y Hernán Sifuentes, respectivamente, coincidieron en que la lucha frontal contra la delincuencia no solo pasa por incrementar la presencia de policías en zonas altamente delictivas, un aspecto importante para hacerle frente a esta problemática es la asignación de más recursos para invertir en inteligencia y tecnología.

Del mismo modo, Sifuentes señaló, que se planteó la posibilidad de implementar dos carriles más en ambos sentidos de la Panamericana Norte, desde el óvalo Izaguirre hasta Ancón, a fin de reducir el intento tránsito vehicular que se registra a diario. Según anunció a Exitosa, la mandataria atendió con "mucha predisposición" esta propuesta.

Por su parte, el alcalde del Rímac reveló que le solicitó a Fujimori Higuchi los recursos necesarios para ejecutar planes de prevención en su jurisdicción ante la eventual ocurrencia de sismos de fuerte magnitud, debido a que gran parte de sus vecinos viven en zonas altamente vulnerables e inhabitables.

"El Rímac, dentro de la capital, es el ojo de lo que puede ver una desgracia nacional, tenemos 5 000 viviendas del Centro Histórico y somos vecinos de Palacio de Gobierno, en condiciones inhabitables, más de 30 000 vecinos pernoctan, sumando a ello, que la gran cantidad de los cerros en el Rímac y las viviendas están construidas sobre pircas, es un alto riesgo", advirtió.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | La presidenta electa Keiko Fujimori concluyó su reunión con algunos alcaldes de Lima Metropolitana, en el que trató temas como el de seguridad ciudadana y la necesidad de terminar con proyectos inconclusos. Según el burgomaestre de San Martín de... pic.twitter.com/2bP8H9rbzW — Exitosa Noticias (@exitosape) July 17, 2026

Prioridades para el inicio de su gestión

Este jueves 16 de julio, Keiko Fujimori aseveró que el inicio de su administración se caracterizará por hacerle frente a la inseguridad ciudadana y atender con todas las medidas de prevención, la llegada del Fenómeno El Niño.

"Estamos preparándonos, para que a partir del 28 de julio, pues tomemos las riendas y destino de nuestro país. Nos preocupa sí, la llegada del Fenómeno El Niño y tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden", señaló.

El anuncio de la también lideresa de Fuerza Popular se dio luego del encuentro con el presidente José María Balcázar, un día después de haber recibido su credencial por parte del Jurado Nacional de Elecciones que la reconoce como nueva mandataria del país para los próximos cinco años.

Sobre los efectos al que estaría expuesto el Perú por el Fenómeno El Niño, el jefe de Estado indicó, de que antes que culmine su administración podría declarar en emergencia nacional al país por este próximo suceso climatológico, dispositivo que se encargaría de continuar su sucesora.

De esta manera, continúan las coordinaciones entre Keiko Fujimori y las autoridades nacionales y locales para atender las principales demandas que aquejan la ciudadanía.