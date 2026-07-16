Keiko Fujimori tras reunirse con José Balcázar: "Nos encargaremos de llevar las riendas del Gobierno por cinco años"

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa, Keiko Fujimori, reafirmó su compromiso de asumir la conducción del país durante los próximos cinco años tras reunirse con el presidente José Balcázar en Palacio de Gobierno, como parte del proceso de transferencia de mando previo al cambio de administración.

Fujimori destacó que la transición representa un momento de gran responsabilidad para su equipo de trabajo y aseguró que ya se vienen preparando para asumir oficialmente el Gobierno el próximo 28 de julio. Asimismo, agradeció la disposición mostrada por el mandatario saliente durante la reunión.

"Entendemos también que nos encargaremos de llevar las riendas del Gobierno por cinco años y en cinco años nos tocará hacer esta misma misión que hoy nos está dando el presidente Balcázar", manifestó la mandataria electa al referirse a la importancia del proceso de transferencia del poder.

Fujimori recordó además que recientemente recibió sus credenciales como presidenta electa y sostuvo que ese acto reafirma el compromiso asumido con la ciudadanía.

"Ayer hemos recibido las credenciales con gratitud, con gran responsabilidad por supuesto y estamos preparándonos para que a partir del veintiocho de julio pues tomemos las riendas y los destinos de nuestro país", expresó.

Delincuencia y fenómeno El Niño entre las prioridades

Durante sus declaraciones, la futura jefa de Estado señaló que el nuevo Gobierno deberá enfrentar diversos desafíos desde el primer día de gestión. Entre ellos mencionó el avance de la inseguridad ciudadana y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

"Nos preocupa así la llegada del fenómeno El Niño y tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden", afirmó, remarcando que ambos temas demandarán decisiones inmediatas por parte de su administración.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Tras reunirse con el presidente José Balcázar en Palacio de Gobierno, la mandataria electa Keiko Fujimori afirmó que asumirá la responsabilidad de dirigir el país durante los próximos cinco años y destacó la importancia del proceso de transición.



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Las declaraciones se producen en un contexto en el que distintas autoridades han advertido sobre el incremento de la criminalidad y la necesidad de fortalecer las acciones preventivas frente a eventuales emergencias climáticas.

Agradecimiento a José Balcázar

Keiko Fujimori también aprovechó la oportunidad para reconocer la disposición del presidente José Balcázar durante el proceso de transición y le deseó éxito al culminar su gestión.

"Son muchas las expectativas, son muchas las decisiones que nos toca tomar, pero en estos momentos quiero agradecer al presidente Balcázar por su gentileza, por su amabilidad", señaló.

Asimismo, agregó: "Como él mismo lo ha dicho, le ha tocado ocupar este cargo cinco meses, pero en cinco meses ha podido tomar también decisiones, hacer anuncios. Le agradezco y le deseo mucha suerte. Gracias presidente Balcázar".

La reunión entre Keiko Fujimori y José Balcázar marcó uno de los principales actos del proceso de transferencia de mando. La presidenta electa aseguró que su administración asumirá con responsabilidad la conducción del país y adelantó que la lucha contra la delincuencia y la preparación frente al fenómeno El Niño serán algunos de los ejes prioritarios de su gestión a partir del 28 de julio.