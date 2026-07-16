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Se despidió

Sporting Cristal anunció la sorpresiva salida de Gustavo Cazonatti a un día del debut del Clausura

El volante brasileño continuará su carrera en el Mirassol, club del Brasileirao Serie A, mientras que Sporting Cristal conservará un porcentaje de una futura venta.

Gustavo Cazonatti se despide de Sporting Cristal.
Gustavo Cazonatti se despide de Sporting Cristal. (Difsuión)

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/07/2026

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Sporting Cristal anunció este jueves la transferencia definitiva de Gustavo Cazonatti al Mirassol de Brasil, poniendo fin a la etapa del volante brasileño con la institución celeste luego de dos años y medio defendiendo la camiseta rimense.

Sorpresiva salida

A través de un comunicado oficial, el club informó que ambas instituciones llegaron a un acuerdo por el traspaso del futbolista. Además, precisó que la operación contempla un beneficio económico para Sporting Cristal en caso de que el jugador sea vendido nuevamente en el futuro.

La dirigencia celeste destacó que el convenio alcanzado con Mirassol le permitirá conservar un porcentaje de una futura transferencia, una cláusula que podría representar un ingreso adicional para el club en los próximos años.

En el mismo pronunciamiento, Sporting Cristal agradeció a Gustavo Cazonatti por el compromiso mostrado durante su paso por el equipo. El mediocampista formó parte del plantel durante dos temporadas y media, participando en competencias nacionales e internacionales.

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Cristal agradecido por todo

El club también resaltó el esfuerzo y la entrega del futbolista a lo largo de su estadía en La Florida, deseándole el mayor de los éxitos en el nuevo reto que asumirá en el fútbol brasileño.

Como parte del mensaje de despedida, la institución cerró el comunicado con un emotivo "¡Gracias por todo, 'Cazo'!", reflejando el reconocimiento hacia el jugador por su aporte durante su etapa como futbolista rimense.

Con esta salida, Sporting Cristal continúa reestructurando su plantel para afrontar el Torneo Clausura, mientras que Gustavo Cazonatti iniciará una nueva etapa en el Mirassol, equipo que compite en la Serie A del Brasileirao tras concretar su incorporación de manera definitiva.

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Cazonatti se despide con video especial

Minutos después de oficializarse su traspaso, Gustavo Cazonatti utilizó las redes sociales del club para despedirse de Sporting Cristal. El mediocampista brasileño agradeció a sus compañeros, al comando técnico, a la dirigencia y a la hinchada celeste por el respaldo recibido durante su etapa en el club.

Hola, familia celeste. Tengo sentimientos encontrados porque hoy me toca despedirme. Ha sido una decisión muy difícil por diversas razones y también por temas personales. Quiero agradecer a todos mis compañeros por cada momento que compartimos, al comando técnico y a todo el staff por el cariño con el que siempre me trataron", puntualizó

Con la salida de Gustavo Cazonatti, Sporting Cristal cierra una etapa importante con un futbolista que se ganó el reconocimiento de la hinchada por su entrega y regularidad en el mediocampo. Ahora el cuadro celeste deberá afrontar el reto de cubrir su ausencia y encontrar nuevas alternativas para fortalecer su plantel.

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